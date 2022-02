Werknemers Nedcar demonstreren tegen bosbeschermers: ‘We zijn niet tegen natuur, maar we zijn bezorgd om onze banen’

Werknemers van VDL Nedcar in het Limburgse Born demonstreren tegen de milieuactivisten die zich ophouden in bomen van het Sterrebos. De werknemers zijn bang voor hun banen en vinden dat de activisten te veel aandacht krijgen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Gewoon die bomen omkappen’, roept een werknemer van VDL Nedcar dinsdag tijdens een demonstratie voor het hoofdkantoor van de autofabriek in Born. Het personeel wil een tegengeluid laten horen, nu alle aandacht de laatste dagen uitgaat naar de ‘boombeschermers’ in het Sterrebos aan de andere kant van het fabrieksterrein.

‘De actievoerders in het bos spelen met vuur’, vindt Ron Peters, vakbondsbestuurder van FNV Metaal. ‘Het gaat om werkgelegenheid, de boterham van 4.200 werknemers en hun gezinnen.’ De voorzitter van de ondernemingsraad Abdel Lahssaini tijdens de demonstratie: ‘We zijn niet tegen natuur, maar wel bezorgd om onze banen.’ VDL Nedcar is hard op zoek naar een nieuwe opdrachtgever. Het Amerikaanse bedrijf Rivian, een elektrische autobouwer, heeft belangstelling maar wil dan wel uitbreiden wat ten koste zou gaan van het bos.

Volgens Peters is de media-aandacht voor de ‘boomhangers’ buiten proportie. Hij hoort bijna niemand over de werkgelegenheid die in gevaar is, niet alleen bij Nedcar, maar ook bij toeleveringsbedrijven in de regio. Collega-vakbondsbestuurder Ronald Wonnink (CNV Vakgenoten) tegen vele honderden demonstrerende Nedcar-werknemers: ‘Jullie toekomst staat op het spel. Nu is het jullie beurt om je te laten horen.’ Op een spandoek staat: ‘Moeten 4.500 gezinnen op een houtje bijten?’ En op een ander: ‘Duurzaamheid kan samen met werkbeHOUT.’

De twee korte demonstraties – een voor de vertrekkende ochtendploeg en een voor de aankomende middagploeg – vinden plaats op geruime afstand van de laatste drie boomklimmers die nog zijn overgebleven in het Sterrebos. ‘Bomen en banen gaan prima samen’, vindt actievoerder Maarten, die al sinds vrijdag in een boom bivakkeert.

Alternatieven voor uitbreiding

Waarom moet voor de uitbreiding van de autofabriek een stuk bos worden gekapt? ‘Er zijn best wel alternatieven voor de uitbreiding’, zegt de woordvoerder van actiegroep Red het Sterrebos, die zich Ella de Beuk noemt. ‘Maar die zijn duurder.’ Ze vindt het jammer dat de actievoerders nu ‘geframed’ worden als tegenstanders van Nedcar. ‘Natuurbeheer en werkgelegenheid kunnen goed samen. Sterker nog: het moet. Want we zitten met een klimaatcrisis.’ Een woordvoerder van VDL Nedcar bezweert: ‘We hebben echt naar alternatieve locaties gekeken, maar die zijn er niet.’

Op de grond kijken Maartens vader en moeder met een mengeling van trots en bezorgdheid toe hoe hun zoon rond lunchtijd zijn eten krijgt: warme soep en pasta met saus, allemaal vegan. Het wordt in een tas via een lijn omhoog gehesen. ‘Ik kom Maarten even voederen’, lacht actievoerder annex cateraar Homme, die zelf tot zondag in het bos heeft gezeten. ‘Maar ik trok het niet meer, ik was helemaal gesloopt’, vertelt hij. ‘Ik had het koud en vond het te onveilig. Toen ben ik maar naar beneden gekomen.’

Maarten beleeft zijn vijfde actiedag. Zijn vader is vanuit Zaandam naar het bos bij Born gereisd om hem morele steun te verlenen. ‘Het is toch waanzin dat je zo’n oud bos, met bomen waarvan sommige bijna 200 jaar oud zijn, gaat kappen’, zegt hij. De schrik sloeg hem en zijn vrouw om het hart toen ze hoorden dat 4.200 werknemers gingen demonstreren tegen de actie in het Sterrebos. Ze vreesden dat de demonstranten bij het bos gingen protesteren. ‘Daar zou Maarten dan in zijn eentje hangen tegen 4.200 man’, aldus vader.

Vakbondsbestuurder Peters zegt signalen te hebben opgevangen dat sommige medewerkers inderdaad overwogen hebben eigenhandig een einde te maken aan de actie in het bos. ‘We hebben ons best moeten doen om te zorgen dat werknemers niet zelf het bos in zijn gegaan om de boomhangers eruit te halen’, aldus Peters. ‘Ik heb ze op het hart gedrukt het hoofd koel te houden.’

Boomhut in oude eik

Volgens de woordvoerder van Red het Sterrebos is de actie vrijdag begonnen met 27 boomklimmers. De meesten hebben in de loop van de dagen en nachten om uiteenlopende redenen opgegeven, vanwege uitputting of gewoon omdat ze weer moeten werken. Behalve Maarten, die aan de wegkant in het ‘populierenbos’ zit, bevinden zich nog twee actievoerders dieper in het bos. ‘Ze zitten samen in een boomhut die ze hebben gebouwd in een oude eik’, aldus Ella de Beuk. ‘Redelijk comfortabel.’

Zo wordt dinsdagmiddag aan weerskanten van het Nedcar-terrein de klassieke strijd gevoerd tussen economische belangen en natuur. Tussen banen en bomen. En beide kampen beweren dat ze ‘alle respect’ voor elkaar hebben. Maar nader tot elkaar komen ze niet.

Het is overdreven te stellen dat de toekomst van Nedcar afhankelijk is van de actievoerders in het bos. Veel belangrijker is de uitspraak van de Raad van State die deze maand nog een oordeel moet vellen over de bezwaren die twee andere natuurstichtingen (de lokale actiegroep De Groene Sporenwolf en vleermuizenstichting Sevon) hebben ingediend tegen de bomenkap.

De hoogste bestuursrechter in het land heeft beloofd dit voor 23 februari te doen, zodat Nedcar bij een positieve uitspraak voor de autofabriek nog de tijd heeft om voor 1 maart bomen te kappen. Daarna mag het even niet meer, want dan begint het broedseizoen voor vogels. Volgens Nedcar is het uitbreidingsplan, waarbij een tweede productielijn wordt gebouwd, cruciaal voor de lopende onderhandelingen met een nieuwe klant: de Amerikaanse elektrische-autofabrikant Rivian.

FNV-bestuurder Peters wijst erop dat de Raad van State vorige maand Nedcar al wel heeft toegestaan om ‘voorbereidende werkzaamheden’ te verrichten voor de bomenkap. ‘Die kunnen nu niet doorgaan omdat een aantal mensen in de bomen hangen’, aldus Peters.