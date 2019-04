Werklozen in Den Haag krijgen ‘extraatje’ van tienduizenden euro’s na blunder gemeente

Het stadhuis van Den Haag. Beeld ANP

Het is volgens een schriftelijke verklaring van de gemeente nog niet duidelijk waardoor de fout is ontstaan. De gemeente heeft naar eigen zeggen alle betrokkenen al benaderd. Het geld zal worden teruggevorderd.

Alle bijverdiensten van bijstandsgerechtigden worden in principe gekort op hun uitkering. De zogenoemde Participatiewet staat het gemeenten echter toe om bij deelname aan een proefplaatsing bij een werkgever een bonus te verstrekken van maximaal 2.500 euro per jaar. Die premie is bedoeld als stimulans om mensen aan het werk te krijgen.

Het gebeurt vaker dat gemeenten blunderen met het uitbetalen van uitkeringen. In maart van dit jaar betaalde de gemeente Almelo alle ontvangers van bijstand en bijzondere bijstand twee keer uit. In de gemeente Amsterdam ging het flink mis toen in 2013 een komma verkeerd werd geplaatst: in plaats van 1,88 miljoen werd 188 miljoen euro verdeeld onder minima in de hoofdstad. Het bleek achteraf een hele toer om het teveel betaalde geld van iedereen terug te vorderen. De fout kostte de stad uiteindelijk 1,5 miljoen euro.