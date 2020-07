Werkloosheid stijgt sneller dan tijdens financiële crisis, vooral onder jongeren

Jongeren die normaal op festivals werken, zijn nu aan het werk op een biologisch dynamisch boerenbedrijf. Beeld Marcel van den Bergh

In mei had 3,6 procent van de beroepsbevolking geen werk, in juni liep dat op tot 4,3 procent. Dat is veel sneller dan tijdens de kredietcrisis van 2008, stelt het CBS. Toen duurde het vanaf november nog zeven maanden voordat de werkloosheid steeg van 3,6 procent tot 4,3 procent. De sterke toename is in lijn met de eerdere voorspelling van het Centraal Planbureau. Dat stelde in zijn raming van juni dat het aantal werklozen tussen nu en 2021 zou kunnen verdubbelen van 3,4 procent naar 7 procent.

De toename van het aantal werklozen in juni valt samen met het aflopen van het eerste steunpakket van de overheid. De afgelopen drie maanden hield het kabinet met de looncompensatieregeling NOW 2,4 miljoen banen (deels) overeind. Daarnaast waren naar schatting nog eens 374 duizend zzp’ers afhankelijk van inkomensondersteuning.

Bedrijven die gebruikmaakten van de looncompensatieregeling kregen een boete als zij hun werknemers alsnog om bedrijfseconomische reden ontsloegen. Die boete vervalt grotendeels in het tweede steunpakket, dat sinds begin deze maand van kracht is. Bovendien maken niet alle bedrijven gebruik van die tweede steunronde.

Zo ontving het UWV in de eerste week van juli bijna 21 duizend NOW-aanvragen. Dat is veel minder dan bij de eerste ronde begin april: toen kwamen er op één dag al bijna 34 duizend aanvragen binnen. Onder meer uitzendbureau Randstad en boekingswebsite Booking.com kondigden aan geen gebruik te maken van het tweede steunpakket.

Jongeren

Vooral jongeren worden door de huidige crisis geraakt. In de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar steeg de werkloosheid volgens het CBS van 9,7 procent tot 10,7 procent. Bij groepen boven de 25 jaar ligt dat percentage veel lager. Jongeren worden met name geraakt omdat zij vaker een flexibel contract hebben en oververtegenwoordigd zijn in de geraakte sectoren, zoals de horeca.

Overigens nam het aantal door het CBS gemeten werklozen ook toe omdat de beroepsbevolking toenam. Het statistiekbureau telt mensen pas mee als werkloos als zij geen werk hebben en wel op zoek zijn naar een nieuwe baan. Omdat het land deels op slot was, ging niet iedereen die werkloos werd de afgelopen drie maanden direct weer de arbeidsmarkt op. In juni gebeurde dit wel weer.

Het aantal lopende werkloosheidsuitkeringen dat het UWV toekende bleef vorige maand ongeveer steken op 300.600. Dat komt doordat er ongeveer evenveel mensen uit de WW stroomden dan er nieuw bij kwamen. Deels omdat zij, vanwege een kort werkverleden, maar kort recht hadden op WW, maar er waren ook mensen die weer werk vonden.