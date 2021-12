Werkloosheid daalt verder: nooit hadden zoveel Nederlanders een betaalde baan

In het derde kwartaal stonden tegenover 100 werklozen 126 vacatures. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek was in november 2,7 procent van de beroepsbevolking werkloos, dat is 0,2 procentpunt lager dan de maand ervoor. Het aantal werklozen komt daarmee uit op 251 duizend, het laagste maandcijfer sinds het statistiekbureau begon met meten. Ook het aantal werkenden brak afgelopen kwartaal een record: er waren 9,2 miljoen mensen aan het werk.

Sinds de coronamaatregelen deze zomer werden versoepeld, neemt de krapte op de arbeidsmarkt hand over hand toe. In het tweede kwartaal van dit jaar telde het CBS voor het eerst meer vacatures dan werklozen. Kroegen die eindelijk weer open konden moesten door die personeelskrapte soms weer een paar dagen in de week dicht omdat er niemand was om het bier te tappen. Die spanning liep de afgelopen maanden nog wat verder op. In het derde kwartaal stonden tegenover 100 werklozen 126 vacatures.

Avondlockdown

De arbeidsmarkt lijkt vooralsnog maar beperkt te zijn geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet halverwege november afkondigde. Waar het na de aankondiging van de eerste lockdown in maart 2020 nog aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen regende bij het UWV, zag de uitkeringsinstantie die vorige maand alleen maar afnemen met 5 procent.

Ook de afbouw van de coronasteun heeft niet geleid tot de eerder gevreesde faillissements- en werkloosheidsgolf. In reactie op het tanende virus trok het kabinet in oktober de stekker uit de miljardensubsidies, zoals de loonsteun (NOW) en vaste lasten regeling (TVL). Nu er weer nieuwe coronamaatregelen van kracht zijn, zijn ook die steunmaatregelen weer terug van weggeweest. Afgelopen dinsdag maakte het kabinet bekend dat werkgevers die omzetverlies lijden hier tot en met het eerste kwartaal van 2022 een beroep op kunnen doen.