Werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen: ‘Maatregelen tegen Rusland moeten stevig zijn, het bedrijfsleven staat daar achter’

Ingrid Thijssen is voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Beeld Jiri Büller

Zeker tweehonderd leden van werkgeversvereniging VNO-NCW kwamen vrijdag samen voor een crisisoverleg over de invasie in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland. Die raken onder andere transporteurs, reders met schepen in de Baltische zee, tuinders en producenten in de maakindustrie. De onrust bij hen is groot, zag werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen.

Waar maken ondernemers zich zorgen over?

‘De grootste zorg is, terecht, van bedrijven met medewerkers in of uit Oekraïne. Maar het blijkt ook dat Poolse werknemers nu worden verplicht om naar huis te komen om zich aan te sluiten bij het leger. Dat leidt bijvoorbeeld in de logistiek, waar veel Poolse chauffeurs werken, direct tot een probleem. Een andere zorg zijn natuurlijk de stijgende energieprijzen en het tekort aan grondstoffen, zoals hout voor de palletindustrie en metalen voor de maakindustrie.’

Is het niet ongemakkelijk om dit gesprek te voeren terwijl er in Oekraïne burgerdoden vallen?

‘Natuurlijk is dat het ergste en gaan de gedachten allereerst uit naar het lot van de Oekraïners. Maar voor ondernemers betekent het ook dat ze moeten nadenken over wat dit betekent voor hun bedrijf. De sancties worden nog uitgewerkt maar als die van kracht zijn dan kun je er bijvoorbeeld donder op zeggen dat er vergelding komt uit Rusland via cyberaanvallen op Nederlandse bedrijven. Omdat het goedkoop en makkelijk oorlog voeren is, en veel schade berokkent.’

De roep om Rusland af te sluiten van het internationale betalingsverkeer klinkt steeds luider. Bent u daar voorstander van?

‘Dat is een politieke afweging en het zou heftige consequenties hebben voor het bedrijfsleven. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat dit echt ergens over gaat. Het is oorlog in Europa, Kiev is dichterbij dan Benidorm. Er staat een man aan de grens die rancuneus is en beschikt over kernwapens. Dus we moeten maatregelen nemen en die moeten stevig zijn. Als we dat niet doen is het niet geloofwaardig. Het Nederlands bedrijfsleven staat daarachter.’

Dus u zou er niet voor gaan liggen als de ‘nucleaire optie’ van stal wordt gehaald?

‘Absoluut niet. Daar zijn we nu ook totaal niet mee bezig. Wij zijn bezig met praktische zaken: hoe kunnen we samen met de ministeries ondernemers helpen? Daarvoor hebben we nu ook een meldpunt geopend.’

Dus u heeft ook niet gelobbyd voor een compensatieregeling voor bijvoorbeeld de hoge gasprijzen?

‘Dit vraagstuk is groter dan wij. Het raakt aan de veiligheid en de hele westerse wereld gaat de pijn voelen. Die zullen we allemaal moeten dragen, bedrijven en burgers.’

Uitgerekend vandaag is bekendgemaakt dat de coronasteun per april stopt. Dat was op basis van de gunstige economische vooruitzichten die met deze oorlog de prullenbak in kunnen. U heeft niet gepleit voor een verlenging?

‘Je moet die twee dingen niet aan elkaar knopen. Wij hebben altijd gezegd: als de deuren van winkels en kroegen opengaan is er geen reden voor steun. Dat is sinds vandaag zo en dat is superfijn.’

Als we het hebben over de economische vooruitzichten, wat verwacht u dan?

‘Dat is helemaal afhankelijk van hoe de sancties er precies uit gaan zien, hoe lang het gaat duren, wat er gebeurt met de gaskraan. Deze oorlog is nog geen 48 uur oud, we moeten zien waar die naartoe gaat. Misschien is de wens hier de vader van de gedachte, maar het kan nog dat we tot een snelle diplomatieke oplossing komen.’