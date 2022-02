Werkgevers verwachten aanhoudend personeelstekort, maar doen weinig om dat te veranderen

Een werkzoekende achter de computer bij het Werkplein van het UWV in Den Haag. Beeld ANP

Het UWV vroeg ruim drieduizend werkgevers naar hun kijk op de arbeidsmarkt. Bijna tweederde van de ondervraagde werknemers verwacht dat het vinden van personeel nog moeilijker wordt. Op dit moment is het volgens hen al bij ruim de helft van de vacatures moeilijk om een geschikte kandidaat vinden.

Het personeelstekort is in de ene sector nijpender dan in de andere. Vooral werkgevers in de bouw, industrie, communicatie en horeca hebben moeite met het vinden van geschikt personeel.

Creatief werven

Ondanks de grote tekorten op de arbeidsmarkt blijken werkgevers weinig creatief als het op werving aankomt. Hoewel bijna 80 procent van de werkgevers aangeeft anders te gaan werven wanneer vacatures lang open staan, kiezen de meeste voor het andere wervingskanalen of het inschakelen van een uitzendbureau of recruiter. Ook verdeelt 40 procent van de werkgevers het takenpakket van de moeilijk vervulbare vacature onder zittende werknemers. Het UWV waarschuwt dat dit kan leiden tot een hogere werkdruk.

Iemand aannemen die niet voldoet aan de functie-eisen en die kandidaat zelf opleiden, behoort ook tot de mogelijkheden. Zo geeft 45 procent van de werkgevers aan. Maar als het aankomt op het aanpassen van functie-eisen, het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden of het opleiden van zittend personeel, zijn de werkgevers minder flexibel.

De werkgeversorganisaties zien dergelijke maatregelen juist als het antwoord op de personeelstekorten. ‘Het is goed als een werkgever naast de traditionele wegen ook naar alternatieve oplossingen kijkt’, stelt Jannes van der Velde van werkgeversorganisatie AWVN. ‘Zo kunnen werkgevers mensen werven uit vergeten groepen, zoals mensen met een handicap of een migratieachtergrond, mensen bijscholen en werken met flexibele uren.’

Feest voor werknemers

De krapte op de arbeidsmarkt is goed nieuws voor de werkzoekenden. Volgens het UWV kunnen zijn makkelijker een nieuwe baan vinden. Dit vergroot tegelijkertijd het probleem van de werkgevers: nu hun werknemers makkelijker een nieuwe baan vinden, dreigen zij (nog meer) personeel kwijt te raken.

Op dit moment is de uitstroom van personeel bij het merendeel van de ondervraagde werkgevers nog geen probleem. Toch verwacht bijna een derde van de werkgevers dat het behouden van personeel moeilijker zal worden. Vooral in de horeca en het openbaar bestuur voorzien de werkgevers problemen. Zij kampen, mede door corona, nu al met de uitstroom van werknemers.

Volgens het UWV kan een aantrekkelijk salaris en het sneller aanbieden van een vast contract helpen bij het vasthouden én werven van krachten. Even als een goed pensioen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar werkgevers zijn nog niet overtuigd dat hogere lonen de oplossing zijn voor de personeelskrapte. In de visie die werkgeversvereniging AWVN afgelopen najaar presenteerde over de bestrijding van het personeelstekort werden loonsverhogingen niet eens genoemd. Volgens de werkgeversorganisatie bestaat er geen wondermiddel voor het personeelstekort. Van der Velde: ‘Je kan niet zomaar een blik nieuwe, gekwalificeerde werkzoekenden opentrekken of alle functie-eisen loslaten.’