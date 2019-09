Werkgevers moeten er niet meer op rekenen dat hun chauffeurs de telefoon opnemen

Bij 35 procent van de bedrijven verlangen collega's binnen een half uur een reactie. Dat werkt appen achter het stuur in de hand. Beeld Getty Images/iStock

Onderweg naar een klus nog even snel een bericht van een collega beantwoorden – bij veel bedrijven verwachten collega’s een snelle reactie, waardoor werknemers de telefoon in de auto blijven gebruiken. Maar appen achter het stuur is bij wet verboden. Automobilisten die zich eraan wagen, hangt een boete van 230 euro boven het hoofd. De geringe pakkans en het streven altijd bereikbaar te moeten zijn, maakt dat Nederlanders de oplichtende schermen maar moeilijk kunnen negeren als ze achter het stuur zitten.

Eén op de drie bedrijven rekent erop dat werknemers altijd de telefoon opnemen. Die bedrijfscultuur leidt in veel gevallen ook tot appen achter het stuur: bij 35 procent van de bedrijven in Nederland verlangen collega’s binnen een half uur een reactie, zo blijkt uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen.

Bij bijna één op de acht bedrijven is het normaal dat werknemers een appje sturen terwijl ze zakelijk onderweg zijn. ‘Levensgevaarlijk en totaal onverantwoord’, oordeelt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. De helft van de bedrijven in Nederland heeft regels opgesteld voor telefoongebruik achter het stuur. Van Nieuwenhuizen pleit ervoor dat alle werkgevers hier aandacht aan gaan besteden.

Campagne

Daarom lanceerde de minister maandag een campagne waarin ze haar vizier richt op de bedrijven. Die moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor het telefoongebruik van hun personeel op de weg. De inspanningen van Van Nieuwenhuizen zijn onderdeel van een al langer lopende overheidscampagne om de telefoon uit het verkeer te bannen.

Inmiddels beschikken zo’n tien miljoen Nederlanders over een smartphone, de helft van hen gebruikt die ook in het verkeer. Naar schatting leidt dat tot tientallen doden en honderden gewonden per jaar. Daarom wil het kabinet nu paal en perk stellen. Eerder verbood Van Nieuwenhuizen het gebruik van een telefoon op de fiets: sinds juli staat daar een boete van 95 euro op.

Voor het auto- en fietsverkeer communiceert de overheid de slogan ‘Rijd MONO, fiets MONO’, die staat voor ongestoord onderweg zijn, zonder afleiding van telefoon of andere communicatiemiddelen. Bedrijven kunnen zich aansluiten bij de campagne door gratis promotiemateriaal als stickers en posters te downloaden.

Rijd MONO, fiets MONO – het doet denken aan een eerdere overheidscampagne om alcohol uit het verkeer te bannen. Gek is dat niet. Beide campagnes komen uit de koker van hetzelfde reclamebureau. De door de overheid gepromote term Bob, voor de bestuurder die nuchter blijft, is inmiddels een begrip in Nederland, mede omdat veel automobilisten hun eenmalige bijnaam aan de sleutelbos meedragen.

Van Nieuwenhuizen hoopt op een vergelijkbaar effect met deze campagne: uiteindelijk moet er voor het gebruik van smartphones in het verkeer een nieuwe maatschappelijke norm ontstaan. Oftewel: appen achter het stuur moet het nieuwe dronken autorijden worden.