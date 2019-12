nieuws Pensioen

Werkgevers bang voor personeelstekort door uitstroom babyboomers

Werkgevers maken zich zorgen over de aankomende uittocht van babyboomers. Die bereiken binnenkort in groten getale de pensioenleeftijd. Volgens Trouw is 8 op de 10 organisaties bang voor personeelstekort en kennisverlies als gevolg daarvan.