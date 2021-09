Werkgever mag naar vaccinatiestatus vragen, vindt overheid opeens

Werknemers van Compound Company in Enschede in hun productiehal. De medewerkers op de foto komen niet in het verhaal voor. Beeld Harry Cock

Het standpunt van de overheid is aangepast sinds de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, afgelopen dinsdag. ‘De werkgever mag zijn werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn’, valt er nu te lezen op de website van de Rijksoverheid over corona.

Het ministerie van Sociale Zaken erkent dat het advies is veranderd. ‘Eerder stond er dat een werkgever er niet naar mag vragen, maar na overleg met juristen en andere experts bleek dat dit genuanceerder ligt. Een werkgever mag wel vragen of iemand gevaccineerd is, als hij daar een goede reden voor heeft, bijvoorbeeld als er gewerkt wordt met kwetsbare mensen.’ Van enige druk is volgens de woordvoerder geen sprake. ‘Een werknemer mag toch weigeren?’

Autoriteit Persoonsgegevens

Opvallend is dat ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht houdt op de bescherming van persoonsgegevens, na de persconferentie op dit onderdeel is gewijzigd. Daarop viel voorheen te lezen dat vaccinatie altijd vrijwillig moet blijven. ‘Het registreren van personen die wel of niet gevaccineerd zijn, kan ertoe leiden dat uw werknemers zich toch verplicht voelen zich te laten vaccineren’, schreef de toezichthouder.

Ook stond er dat het verboden is om gezondheidsgegevens te verwerken, behalve bij uitdrukkelijke toestemming van de werknemer. Die toestemming moet vrijwillig worden afgegeven. ‘In arbeidsrelaties ontbreekt die vrijheid vrijwel altijd. Dat komt omdat werknemers afhankelijk zijn van hun werkgever. De hoofdregel is daarom dat toestemming niet geldig is als een werkgever dit aan een werknemer vraagt.’

Die passage is van de website verdwenen. Volgens een woordvoerder van de toezichthouder is dat om de website te versimpelen. ‘Het was een uitleg die meer vragen opriep dan beantwoordde.’ Ook de persconferentie heeft geleid tot ‘een nieuwe situatie’ door de ‘nieuwe maatregelen’. De woordvoerder zegt dat het verwerken van de gezondheidsstatus van een werknemer nog steeds niet mag.

Dat roept de vraag op waarom een werkgever dan aan een personeelslid zou vragen of deze gevaccineerd is. De woordvoerder: ‘Dat weet ik ook niet. Wat heb je eraan om ernaar te vragen als je er vervolgens niets mee mag doen? Je mag niet verwerken wat je hoort.’