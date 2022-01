Werkende krijgt er dit jaar een tientje per maand bij

Winkelend publiek in het centrum van Amsterdam. Beeld Evert Elzinga / ANP

Dat blijkt uit een analyse van ADP, dat de loonstrookjes van 1,2 miljoen Nederlanders verwerkt. Werknemers met een minimumloon gaan er volgens de salarisadministrateur netto gemiddeld 19 euro per maand op vooruit en wie een modaal inkomen heeft, krijgt aan het eind van de maand 9 euro meer op de rekening gestort. De hogere inkomens, dubbel modaal, zijn spekkoper. Zij profiteren het meest van de arbeidskorting en gaan er 24 euro op vooruit.

In tegenstelling tot vorig jaar profiteren gepensioneerden nu ook mee. Door lagere belastingen en een lagere bijdrage voor de Zorgverzekeringswet zien zij bij een aanvullend pensioen van 500 euro per maand een stijging van 1,33 euro. Wie een aanvullend pensioen van 2.500 euro heeft, gaat er 7 euro op vooruit. De AOW stijgt bovendien met 18 euro voor alleenstaanden en 13 euro per gepensioneerde partner. Alleen parttimers en jongeren die minder verdienen dan het fulltime-uurloon houden minder over. Bij een maandloon van 1.700 euro bruto gaat dat om 3 euro.

Levensonderhoud

De berekende nettoloonstijgingen zullen de stijgende kosten voor levensonderhoud in veel gevallen niet compenseren. Als gevolg van de duurdere energieprijzen, stegen die afgelopen maanden tot recordhoogte en ook voor dit jaar verwacht de Rabobank een inflatie van 3,8 procent. Voor koopkrachtreparatie zal gekeken worden naar de cao-lonen. In zijn analyse kijkt ADP uitsluitend naar de wijzigingen van belastingtarieven, heffingskortingen en pensioenpremies, en niet naar de afspraken die werkgevers en werknemers per bedrijf of bedrijfstak maken.

In die cao-onderhandelingen staan de vakbonden in principe sterk nu 9 op de 10 werkgevers aangeeft met personeelskrapte te kampen. Maar in de werkgeversvisie op het komende cao-seizoen temperde de Algemene Werkgeversvereniging (AWVN) vorige maand al de verwachtingen. Werkgevers zien slechts beperkte ruimte om de cao-lonen te verhogen en willen waar dat wel gebeurt laten vastleggen dat toegekende loonsverhogingen tijdelijk kunnen worden teruggedraaid als het plotseling tegenzit.