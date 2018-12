Werkende 60-plusser inmiddels volstrekt normaal; vrouwen maken steeds meer uren

Zestigers zijn inmiddels volstrekt normaal op de werkvloer. Beeld Marcel van den Bergh

Weinig onderwerpen doen zoveel stof opwaaien in de polder als de pensioenleeftijd. In 2004 trokken ruim 300 duizend boze werknemers naar het Museumplein in Amsterdam. Zelden had de vakbeweging zoveel mensen op de been gekregen. Ze protesteerden tegen de plannen van het toenmalige kabinet-Balkenende om vroegpensioenregelingen af te schaffen.

Terugkijkend hebben de demonstranten aan het kortste eind getrokken. VUT en prepensioen zijn afgeschaft. En dat niet alleen, de AOW-leeftijd groeit sinds 2013 in stappen naar 67 in 2021 en groeit daarna mee met de stijgende levensverwachting. Dit beleid heeft de samenstelling van de beroepsbevolking spectaculair veranderd.

Zestigers op de werkvloer zijn nu volstrekt normaal, terwijl zij ten tijde van de Museumplein-demonstratie een uitzondering waren. In het vorige decennium vond de kentering plaats, schrijft het CPB: ‘De gebruikelijke leeftijd voor vroegpensioen verschoof van eind vijftig naar begin zestig.’

Alle ouderen, ongeacht geslacht, opleidingsniveau of afkomst, werken langer door, stellen de rekenmeesters. Ze worden ertoe gedwongen door regelgeving, maar ook omdat de huidige ouderen gezonder zijn en gemiddeld hoger opgeleid. ‘En als de stijgende levensverwachting zich – conform de huidige verwachtingen – blijft vertalen in extra gezonde levensjaren, dan kan de participatie onder ouderen nog verder groeien’, verwacht het CPB.

De statistiek lijkt de beleidsmakers gelijk te geven. Maar ook nu protesteren vakbonden tegen de stijgende AOW-leeftijd. Die moet voorlopig worden bevroren op 66, vinden ze. Want achter de droge cijfers verdwijnen de schrijnende gevallen: de loodgieters en bouwvakkers, de mensen die na veertig werkzame jaren eigenlijk versleten zijn maar toch door moeten.

Donderdag trokken bonden FNV, CNV en VCP in een ‘colonne van voertuigen’ naar Den Haag om de klachten over te brengen aan minister Koolmees van Sociale Zaken. ‘Werkenden willen op tijd kunnen stoppen en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen’, stelde de FNV. Voorlopig verandert er niets aan het beleid: eerder deze maand klapten pensioenonderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet.

Niet alleen de ouderen, ook de vrouwen hebben een opmars gemaakt. Wie uitzoomt en naar de ontwikkelingen in de laatste eeuw kijkt, ziet twee lijnen die naar elkaar toe buigen. Vrouwen zijn in rap tempo meer gaan werken en mannen juist minder. Inmiddels werkt twee op de drie vrouwen en bijna vier op de vijf mannen. De snelste stijgers: moeders met jonge kinderen. De ‘kinderdip’ is vrijwel verdwenen, ‘De participatie van vrouwen met kinderen lijkt inmiddels sterk op die van vrouwen zonder kinderen.’

Jonge mannen blijken een omgekeerde emancipatie door te maken. Ze studeren langer, wonen langer thuis en teren langer op de portemonnee van hun ouders. Ze hebben, naast studie, wel wat beters te doen dan werk, suggereert het CPB op basis van Amerikaans onderzoek: ‘Mannen tussen de 21 en 30 jaar besteden hun (extra) vrije tijd in toenemende mate aan videogames.’

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek had donderdag goed nieuws voor minister Koolmees: de werkloosheid is gedaald tot 3,5 procent, Nederland telt nu minder werklozen dan net voor het uitbreken van de crisis eind 2008.