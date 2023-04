Werken met Pinksteren, vrij met Suikerfeest: met diversiteitsverlof kunnen werknemers hun feestdagen kiezen

Bakkerij Marakesh in de Haagse Schilderswijk verkoopt donderdag zoetigheid voor het Suikerfeest. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Het is niet dat Tarik Azaroual (43) voorgaande Pinksterdagen de deuren van kerken of meubelboulevards platliep. Maar dit jaar gaat hij Tweede Pinksterdag wel heel ongewoon doorbrengen: op zijn werkplek. De directeur nieuwe producten van de Volksbank ruilt de wettelijke vrije dag namelijk in voor een vrije dag tijdens Eid-al-Fitr (het Suikerfeest) deze vrijdag. Het kan dankzij het nieuwe diversiteitsverlof in zijn cao.

Azaroual is niet de enige die een nationale feestdag kan inwisselen voor een ‘eigen feest- of geloofsdag’. Volgens werkgeversorganisatie AWVN hebben steeds meer bedrijven zo’n diversiteitsverlof. Zo mag bij Rabobank Goede Vrijdag worden ingeruild voor een verlofdag ‘naar eigen inzicht’, kan bij verzekeraar ASR elke ‘tweede feestdag’ worden ingezet als ‘diversiteitsdag’ en mogen Ikea-medewerkers alle christelijke feestdagen inruilen voor niet-christelijke. Nationale-Nederlanden kent naast een diversiteitsdag de ‘you-matter-dag’, voor bijvoorbeeld verjaardagen.

Voor Azaroual was het vóór de invoering van het diversiteitsverlof al wel mogelijk om onbetaald verlof op te nemen voor Eid-al-Fitr. Wat dat betreft verandert er dus niet gek veel. ‘Maar dat het nu wordt geformaliseerd heeft een impact die je niet moet onderschatten’, zegt hij. ‘Dit soort woorden en gebaren doet ertoe, het straalt uit: we willen dat je bij ons komt werken omdat je kwaliteiten meebrengt, maar we willen dan ook dat je je hier thuis voelt.’

Rugwind voor bestaand begrip

Het fenomeen is niet nieuw: ‘diversiteitsverlof’ werd in 2019 al door Van Dale genomineerd als woord van het jaar (het legde het af tegen boomer). Maar de trend heeft volgens AWVN recentelijk ‘rugwind’ gekregen. Allereerst natuurlijk doordat de beroepsbevolking diverser is geworden, maar ook door de nijpende personeelstekorten. ‘Als een werkgever meer en diverse mensen wil aantrekken, moet hij zich verplaatsen in wat zij willen’, zegt woordvoerder Jannes van der Velde. ‘Dat is niet alleen een goed loon en een leaseauto, maar ook de mogelijkheid om met bijvoorbeeld Suikerfeest vrij te nemen.’

Dat onderschrijft ook senior onderzoeker Suzan de Winter-Koçak van het Verwey-Jonker Instituut. ‘Ik zie dat werkgevers nu meer werk maken van diversiteit en inclusie. Uit onderzoek blijkt ook dat er minder wordt gediscrimineerd als het economisch beter gaat’, stelt zij. ‘Werkgevers hebben minder keus, dus kunnen ze niet alleen meer kiezen voor iemand die op hen lijkt.’ Daar komt bij dat er de afgelopen jaren meer belangstelling voor het onderwerp is gekomen als gevolg van Black Lives Matter. ‘Zo’n vrije dag aanbieden is een heel concrete manier om te laten zien dat je met inclusie bezig bent.’

Dat bedrijven het verlofstelsel onder handen nemen, werd volgens de onderzoeker hoog tijd. Acht van de elf officiële feestdagen stammen uit de christelijke traditie. Toen ze in 1965 bij wet werden vastgelegd, was ruim 80 procent van de Nederlanders belijdend christen. Nu is dat nog maar 34 procent en zijn de feestdagen nauwelijks meer dan een excuus om onszelf tandartsbehandelingen aan zoetigheid te eten. ‘Het verlof is niet meer van deze tijd’, zegt De Winter-Koçak dan ook. ‘Het past niet bij hoe de samenleving er nu uitziet. Dat kan echt een doorn in het oog zijn voor mensen die de christelijke feesten niet vieren, maar vrij moeten nemen voor hun eigen feest.’

Omgangsvormen op de werkvloer

Toch is het volgens de onderzoeker niet het enige dat bedrijven moeten doen. ‘Ook de omgangsvormen op de werkvloer moeten aangepakt. Dat is vaak een stuk moeilijker.’ Dat het desalniettemin wél nodig is, bleek eerder deze week uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek: 10 procent van de medewerkers voelde zich afgelopen jaar gediscrimineerd.

Bij accountants- en advieskantoor PwC lijken ze daar wel van doordrongen. Niet alleen mag associate Nora el Ghazi (41) haar Hemelvaartsdag al sinds jaar en dag inruilen voor Eid-al-Fitr, ze had afgelopen maand ook aangepaste werktijden wegens de Ramadan en kan voor haar gebeden kiezen uit twee gebedsruimten. Ze vond 250 collega’s zelfs bereid om een dag mee te vasten. Heel belangrijk, vindt ze. ‘Hiermee wordt gezegd dat mijn feestdagen en dus mijn cultuur net zo belangrijk zijn als die van hen.’

Het valt Van der Velde van AWVN op hoe makkelijk bedrijven de veranderingen lijken te omarmen. ‘Toen dit soort vraagstukken dertig jaar geleden opkwam, bijvoorbeeld met de roep om gebedsruimtes, werden werkgevers zenuwachtig. Zij vroegen zich af: ben ik mijn medewerkers dan de hele dag kwijt? Maar blijkbaar is de praktijk tamelijk geruststellend gebleken.’

Geen vaste dag

Toch dient zich wel een kleine moeilijkheid aan bij het diversiteitsverlof: omdat de islamitische feestdagen afhankelijk zijn van de maan, en kunnen verschillen per land, is het nog knap lastig plannen voor welke dagen vrij moet worden genomen. Zo was het voor Marokkaanse moslims nog tot het laatste moment spannend of Eid-al-Fitr zou vallen op deze vrijdag of zaterdag. Pas toen Saoedische geleerden donderdagavond met het ‘blote oog’ (en een batterij aan telescopen) een nieuwe maansikkel boven Mekka konden detecteren, was duidelijk: vrijdag zou het vasten mogen worden verbroken.

Goed nieuws voor Azaroual, die zijn agenda voor vrijdag al vakkundig had leeggeveegd. Al zou het voor zijn werkgever ook geen probleem zijn geweest als hij wél gewoon had gewerkt. ‘Dan had ik mooi eens tijd gehad om me door mijn mail heen te worstelen’, zegt hij. ‘En dan had ik Pinksteren kunnen ruilen met het Offerfeest in juni.’