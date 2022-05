Werk beveiligers Schiphol nog zwaarder door frustratie reizigers over ongekende drukte

Grote drukte op Schiphol op zondag 1 mei. Ook dit weekend wordt het druk, verwacht de luchthaven. Beeld Arie Kievit

Beveiligers op Schiphol kregen de afgelopen twee weken vaker met scheldpartijen te maken dan voorheen, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs beveiligers op de luchthaven. Ook maken passagiers in de lange rijen vaker onderling ruzie. Die voorvallen krijgen de beveiligers op Schiphol veelal op hun bordje. FNV-bestuurder van de schoonmakers en beveiligers op Schiphol, Herrie Hoogenboom, hoort verhalen over vermoeidheid onder die groep werknemers. Ook krijgt hij signalen van personeel dat zich ziek meldt of ontslag wil nemen.

De bezetting wordt dit weekend op Schiphol ‘kielekiele’, zegt Hoogenboom. ‘Beveiligers klagen over de lange dagen die ze dit weekend moeten maken. Ik heb een paar roosters gezien en ze zijn inderdaad pittig.’ Het is de vraag of wie aan het werk is tussendoor wel kan pauzeren en hoe dat wordt ontvangen door passagiers. Hoogenboom schets een situatie waarbij medewerkers van de handbagagecontrole even weg stappen van de werkplek voor een korte pauze. ‘Passagiers die nog in de rij staan, raken dan geagiteerd’, vertelt de FNV-bestuurder. ‘Die zien geen personeel meer staan en maken zich zorgen of ze hun vlucht nog gaan halen.’

Begrip voor reizigers

Op meerdere punten dragen de personeelstekorten bij aan de ophoping van passagiers. Een beveiliger legt uit dat er sprake is van een ‘stokkende doorstroom’ beneden bij de ticketcontrole, door tekorten bij de paspoortcontrole boven. Beveiligers beneden krijgen dan het onbegrip en geklaag van die reizigers over zich heen. Hoe vervelend die frustraties onder de passagiers ook kunnen zijn voor het personeel, velen begrijpen het ook wel. ‘Mensen staan uren in de rij en krijgen op het laatste moment te horen dat hun vlucht toch geannuleerd is’, zegt een van de beveiligers, die uit privacyoverwegingen anoniem willen blijven maar van wie de namen bij de redactie bekend zijn. ‘Dus ik begrijp de irritatie dan wel.’

‘We kunnen niet sneller werken dan wel al doen’, zegt een andere beveiliger. ‘Het gaat om de veiligheid, daar wil je niet de kantjes vanaf lopen.’

Schiphol is de hele dag druk doende om vertragingen en overlast voor het weekend zoveel mogelijk te beperken. De luchthaven verwacht onder meer door het verplaatsen van vluchten problemen te voorkomen.