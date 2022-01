Wereldwijde vermogenskloof groeit, in Nederland is de kloof stabiel maar groot

Jonge autospotters op jacht naar 'supercars' in het Gooise Laren, januari 2021. Beeld Joris van Gennip

Superrijken bezitten een steeds groter deel van de wereldrijkdom

De wereldwijde vermogensongelijkheid is sinds het begin van de twintigste eeuw gestaag toegenomen. Vooral de superrijken van de wereld hebben een steeds groter deel van het wereldinkomen en vermogen in handen, blijkt uit het onlangs gepubliceerde World Inequality Report waar onder andere de bekende econoom Thomas Piketty aan meewerkte. De rijksten in West-Europa profiteerden daarbij minder. De armste 50 procent van de wereld bezit slechts 2 procent van het totale vermogen, terwijl de rijkste 10 procent ruim driekwart van de mondiale rijkdom in handen heeft. De toplaag van miljardairs zag het vermogen tussen 1995 en 2021 jaarlijks met gemiddeld 6 tot 9 procent groeien. Bij de bevolking die wereldwijd tot de rijkste 10 procent behoort nam het percentage met 3 procent toe. Door het patroon van snellere groei bij de allerrijksten voorspellen de auteurs van het rapport een verdere toename van ongelijkheid. Rijkdom is namelijk een belangrijke bron voor toekomstige verdiensten en in toenemende mate van macht en invloed, benadrukt het rapport.

Nederlandse vermogensongelijkheid wordt kleiner door aantrekkende woningmarkt

Ook in Nederland is de kloof tussen de allerrijksten en de meerderheid van de bevolking groot. Het opgetelde vermogen van de 2.120 rijkste Nederlanders is groter dan dat van de 10 miljoen armste, blijkt uit een onderzoek dan OxfamNovib maandag publiceerde. Ruim 60 procent van het totale vermogen is in handen van de 10 procent huishoudens met het meeste vermogen. Vijf jaar eerder was dat nog 70 procent. Bij de rijkste 1 procent daalde het vermogensaandeel van 32 naar 26 procent. De huishoudens in de onderste helft hebben vooral schulden en weinig vermogen. Het verschil in vermogen tussen de allerrijksten en de middengroepen in Nederland is wat afgenomen, omdat veel Nederlanders profiteerden van hogere huizenprijzen. Armere huurders zagen de kloof met huizenbezitters toenemen.