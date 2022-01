Wereldwijde explosie aan positieve testen en snel stijgende opnamecijfers door omikron

In de rij bij een testcentrum in Aalborg, Denemarken. Beeld EPA

Snelle toename van toestroom op verpleegafdeling, maar ic-bezetting blijft in veel landen achter

De omikrongolf veroorzaakt in veel landen nu ook stijgende opnamecijfers, met name op verpleegafdelingen. Op Deense verpleegafdelingen is de dagelijkse toestroom zelfs groter dan enig eerder moment tijdens de rest van de pandemie. Frankrijk en de Verenigde Staten naderen snel de vorige piek.

Het aantal opnamen van ic-patiënten blijft op de meeste plekken achter. In Denemarken is de ic-bezetting bijvoorbeeld nauwelijks gegroeid, en in de VS loopt deze curve een stuk minder snel op dan die van de opnamen op de verpleegafdeling. Dit komt mogelijk doordat de omikronvariant leidt tot minder ernstige ziekte, maar bij eerdere golven nam de druk op de ic ook pas later toe dan op verpleegafdelingen. Een stijging wordt daarom nog niet uitgesloten.

De opnamecijfers stijgen vooral snel in landen waar later of weinig beperkende maatregelen zijn genomen. In Nederland en Duitsland is nog steeds sprake van een daling. In België is wel weer sprake van een toename, maar deze is lichter dan elders.

Wereldwijde besmettingscijfers in week tijd verdubbeld, ook in Nederland nieuw record door omikron

De omikronvariant veroorzaakt mondiaal besmettingsrecord na besmettingsrecord. Ook in Nederland is het hoogste aantal meldingen op één dag gerapporteerd: woensdag meldde het RIVM 24.590 positieve testen. Het weekgemiddelde ligt hierdoor 41 procent hoger dan een week geleden.

Over alle zes continenten is het besmettingsniveau nog sneller gestegen. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 12,5 miljoen nieuwe gevallen gerapporteerd, een verdubbeling in één week tijd. Europa is met 6,1 miljoen positieve testen goed voor bijna de helft, Noord-Amerika volgt met 4,3 meldingen. In Oceanië en Afrika werden eveneens nog nooit zoveel besmettingen geconstateerd als in afgelopen week. Azië en Zuid-Amerika bleven nog onder het vorige hoogtepunt, maar zagen de besmettingscijfers wel verdubbelen.