Wereldwijde coronasterftecijfers oplaagste niveau sinds maart 2020, klein deel van de Nederlanders leeft nog in isolatie

2 procent van de bevolking zondert zich nog af uit angst om besmet te raken of om een dierbare te beschermen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ook na coronacrisis nog niet naar het oude normaal, 2 procent leeft nog in sociale isolatie

Nog niet iedereen is teruggekeerd naar het oude ‘pre-corona’-normaal. Ongeveer 2 procent van de personen geeft aan nog in isolatie te leven om blootstelling aan het coronavirus te voorkomen, blijkt uit het meest recente gedragsonderzoek van het RIVM over de maand maart. De mate van isolatie verschilt, van volledig binnenblijven tot niet of minder vaak naar bijvoorbeeld horeca of theater gaan. Een deel van de deelnemers die in sociale isolatie leven is bang voor besmetting vanwege een ernstige afweerstoornis of andere medische aandoening. Sociale isolatie komt bij hen zes keer vaker voor dan bij personen zonder medische aandoening. Daarnaast is er een groep die thuisblijft om een dierbare te beschermen of onduidelijkheid heeft over de eigen gezondheidsrisico’s. Een derde groep geeft aan nog wat voorzichtig te zijn met sociale contacten, maar dat wel voorzichtig weer te willen oppakken. Zo’n 18 procent van de ondervraagden voelt zich eenzamer dan voor de coronapandemie.

Wereldwijde coronasterfte op het laagste niveau sinds maart 2020

De officiële sterftecijfers door covid-19 blijven wereldwijd sterk afnemen. De gezondheidsautoriteiten van alle landen samen hebben de afgelopen week ongeveer 12 duizend coronadoden geregistreerd, het laagste aantal sinds maart 2020. Op de piek van de omikrongolf afgelopen februari overleden nog ruim 75 duizend personen per week, en dat drie weken op rij. De hoogste sterftepiek van de pandemie kwam in januari 2021, toen was dat weekaantal zelfs 100 duizend. Vooral drie grote landen zijn verantwoordelijk voor de 12 duizend sterfgevallen, namelijk de Verenigde Staten (2.067), het Verenigd Koninkrijk (1.044) en Duitsland (966). Het RIVM registreerde de afgelopen week 39 sterfgevallen in Nederland. De werkelijke sterfte ligt waarschijnlijk hoger, maar voor covidsterfte geldt geen meldplicht.