Wereldwijde aanpak aids stagneert, mede door uitsluiting homoseksuelen en transgender personen

Boeddhistische monniken in India steken kaarsen aan tijdens Wereldaidsdag. Beeld REUTERS

Nog altijd sterven jaarlijks meer dan een half miljoen mensen aan aids, de ziekte die het hiv-virus veroorzaakt, wat het een van de dodelijkste infectieziekten ter wereld maakt. Ondanks een scherpe daling van het aantal nieuwe besmettingen met het hiv-virus sinds de jaren negentig, raakt het VN-doel om aids in 2030 uit te bannen steeds verder uit zicht, aldus VN-organisatie UNAIDS.

Naast discriminatie van de lhbti-gemeenschap vormt ongelijkheid tussen mannen en vrouwen een belangrijke oorzaak. Jonge vrouwen hebben vaak meer kans op hiv dan mannelijke leeftijdsgenoten, omdat ze minder zeggenschap hebben over gebruik van voorbehoedsmiddelen. Ook genieten ze vaak minder onderwijs, aldus de VN-organisatie.

Stigma

Illustratief is sub-Sahara-Afrika, waar het totaal aantal nieuwe hiv-infecties volgens UNAIDS de afgelopen tien jaar met ruwweg eenderde is afgenomen. Maar onder mannen die seks hebben met mannen is nauwelijks een afname zichtbaar. Volgens de organisatie zijn ze bijvoorbeeld minder snel geneigd om zich te laten testen op hiv, vanwege het stigma. In een groot deel van deze landen is homoseksualiteit verboden. Jonge vrouwen hebben in dit deel van de wereld drie keer zoveel kans op hiv als hun mannelijke leeftijdsgenoten.

In sommige delen van de wereld stijgen de aantallen nieuwe hiv-infecties, stelde UNAIDS afgelopen zomer in een rapport. In Oost-Europa en Centraal-Azië speelt ook mee dat drugsgebruikers slechts beperkt schone naalden krijgen uitgedeeld, een beproefd preventiemiddel. In het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Latijns-Amerika stijgen de aantallen eveneens. Het Aidsfonds waarschuwde deze week dat de bestrijding van de hiv-epidemie ‘tot een ongekende stilstand’ zou zijn gekomen.

Wat niet meehelpt, is dat financiering voor aidsbestrijding krapper dreigt te worden. Vorig jaar waren miljarden euro’s minder beschikbaar in lagere- en middeninkomenslanden dan UNAIDS nodig acht. De inflatie en schuldenproblematiek van ontwikkelingslanden maken de situatie er de komende jaren niet beter op, is de vrees.

Al sinds het begin van de aids-epidemie staat stigmatisering van kwetsbare groepen de aanpak in de weg, aldus Peter Reiss, emeritus hoogleraar interne geneeskunde aan het Amsterdam UMC. Dat valt steeds meer op omdat het aantal hiv-gevallen onder andere groepen sterker is gedaald.

Cultuuromslagen

Het lijkt hem onwaarschijnlijk dat de wereld aids in 2030 kan uitbannen, mede vanwege de moeizaam te bewerkstellingen cultuuromslagen die daarvoor nodig zijn. Toch wil hij waken voor pessimisme. ‘Zo’n doel is vooral bedoeld als stip aan de horizon, dat blijft van belang om de wereld in beweging te zetten’, zegt hij. Intussen gaat het in grote delen van de wereld nog wél de goede kant op en worden er miljoenen levens gered met de preventie en behandeling van hiv en aids.

Zo is Reiss onder de indruk van initiatieven in Thailand, waar speciaal op transgender personen gerichte zorg wordt geboden in klinieken waar transgender personen een groot deel van de zorgtaken op zich nemen, onder meer op gebied van hiv-tests. ‘Een klein voorbeeld, maar dit werkt.’ Wel is het met de tolerantie voor transgender personen in Thailand beter gesteld dan bijvoorbeeld in veel Afrikaanse landen, zegt hij.

In Nederland krijgen jaarlijks nog altijd iets meer dan vierhonderd mensen te horen dat ze hiv hebben. Weinig vergeleken met andere landen, zegt de hoogleraar, maar ook hier zijn ongelijkheden te vinden als je inzoomt. ‘Vergelijk je de resultaten van hiv-zorg voor homomannen met transgendervrouwen, dan zie je verschillen ten nadele van die laatste groep. Dat komt niet omdat er voor hen geen zorg beschikbaar is. Waarschijnlijk speelt ook hier mee dat een deel van de transgendervrouwen er geen gebruik van durft te maken uit angst voor discriminatie en stigmatisering.’