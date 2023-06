Wereldwijd drugsgebruik toegenomen, VN bezorgd over verslaving en milieuschade

In beslag genomen drugs is in brand gestoken door de junta in Myanmar. Beeld AFP

VN: toename in wereldwijd drugsgebruik, vooral amfetaminen en opioïden in opkomst

De wereldwijde hoeveelheid drugsgebruikers is in tien jaar tijd met een kwart toegenomen, schrijft het bureau van de Verenigde Naties voor Drugs en Criminaliteit (Unodc) in een maandag gepubliceerd onderzoek.

Unodc schat het aantal drugsgebruikers in 2021 op 295 miljoen, tien jaar eerder waren dit er nog 240 miljoen. De toename is deels het gevolg van de groeiende wereldbevolking, maar het percentage mensen dat drugs gebruikt is ook gestegen – van 5,2 naar 5,8 procent.

Cannabis blijft de populairste drug, met 219 miljoen gebruikers. Maar het is vooral de opkomst van meer verslavende opioïden en amfetaminen die het Unodc zorgen baart. Onder opioïden vallen onder meer heroïne en zware pijnstillers, tot amfetaminen behoort ook crystal meth. Deze drugs zijn vaak synthetisch, waardoor de productie minder afhankelijk is van de locatie, en bovendien goedkoop. Mede hierdoor nam het aantal verslaafden in tien jaar met de helft toe, van 27- naar 39 miljoen. Van hen heeft maar één op de vijf toegang tot de juiste zorg, aldus Unodc.

Zorgen over drugseconomie in Amazone en conflictgebieden

Buiten de gezondheidseffecten van het toegenomen drugsgebruik is het Unodc verontrust over hoe de handel zich mengt met andere conflicten.

Het VN-bureau noemt vooral de groeiende cocaïnemarkt zorgwekkend. In 2021 werd een recordhoeveelheid van tweeduizend ton cocaïne onderschept, maar de productie steeg naar schatting met minstens dezelfde hoeveelheid. Door het chemisch afval is de cokeproductie zelf slecht voor de natuur, daarnaast vergemakkelijkt de aanwezigheid van bendes in de Amazone volgens Undodc ook illegale praktijken zoals bomenkap en dierenhandel.

Andere opmerkelijke probleemgebieden zijn Oekraïne en Afghanistan. Unodc zag voor de Russische invasie al een toename van het aantal drugslabs in Oekraïne en sindsdien wordt enkel meer drugs onderschept. In Afghanistan is de opiumproductie afgenomen sinds de Taliban aan de macht zijn, maar de export is daarentegen wel toegenomen.