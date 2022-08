Wereldleiders treuren om overlijden Gorbatsjov: ‘Hij is een voorbeeld voor ons allemaal’

Wijlen Michail Gorbatsjov en Angela Merkel bij de tentoonstelling Aus dem Familienalbum (Uit het familiealbum) in het Kennedy Museum in Berlijn. Beeld AFP

Het nagestreefde openstellen van de Sovjet-Unie leidde onbedoeld de vrijheid van talloze landen achter het IJzeren Gordijn in. Volgens de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Zbigniew Rau, vergrootte Gorbatsjov de ‘ruimte voor de bevrijding van de mensen die door de Sovjet-Unie tot slaaf gemaakt waren’. Ook volgens de Tsjechische premier Fiala droeg Gorbatsjov bij aan ‘de val van het communisme’. Tsjechië maakte zich gedurende het leiderschap van Gorbatsjov los van het communistische juk. ‘Hij was een belangrijke figuur in de wereldpolitiek van de tweede helft van de 20ste eeuw.’

De nieuwe wind in de Sovjet-Unie had eveneens de verzwakking van de DDR en daarmee de Duitse hereniging tot gevolg. ‘Hij schreef wereldgeschiedenis en was het voorbeeld van hoe één staatsman de wereld kan verbeteren’, zegt Angela Merkel, opgegroeid in de DDR en de langstzittende Duitse kanselier na de hereniging. ‘Ik voel nog steeds de angst voor de tanks en schoten in 1989. Maar de tanks kwamen niet.’

Maar niet in alle landen waar Gorbatsjovs leiderschap vrijheid inleidde, was hij een held. In de Baltische Staten verzette de Sovjet-troepen zich tegen de onafhankelijkheidsbeweging. ‘Michail Gorbatsjov probeerde de Sovjet-Unie te hervormen en faalde’, schrijft de Letse minister van Buitenlandse Zaken Edgars Rinkevics op Twitter. ‘Het einde van de Koude Oorlog was fantastisch, maar de moorden in Tbilisi, Vilnius en Riga zijn ook onderdeel van zijn erfenis.’

Zijn Litouwse collega zei zelfs dat Gorbatsjov vooral herinnerd zal worden voor ‘het vermoorden van burgers voor het in stand houden van de Russische overheersing’.

In het westen zal Gorbatsjov toch altijd degene blijven die een definitief einde maakte aan de Koude Oorlog, en die misschien wel in het voordeel van het Westen beslechtte.

‘De geschiedenisboeken zullen hem herinneren als een grootheid die zijn grootse natie richting democratie leidde’, zegt James Baker, Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken tussen 1989 en 1992. ‘De vrije wereld mist hem.’ De Amerikaanse president Joe Biden noemde hem een ‘zeldzame leider’, die ‘een veiligere wereld voor miljoenen’ veroorzaakte.

Ook de Franse president Emmanuel Macron en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stellen beiden dat Gorbatsjov de weg vrij heeft gemaakt naar een veilig en vrij Europa. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres noemt Gorbatsjov een ‘onvermoeibare pleiter voor wereldvrede’.

In Rusland klinkt een heel ander geluid. Russische kranten gedenken Gorbatsjov als ‘de grafdelver van de Sovjet-Unie’, ‘de roekeloze president’ en ‘het hoofd van een grootse staat die het land niet in handen had’. Persbureau Ria Novosti gaat nog een stap verder door Gorbatsjov verantwoordelijk te houden voor de ineenstorting van de Sovjet-Unie, ‘een nationale catastrofe’ die ‘een hels vliegwiel’ in gang heeft gezet die dertig jaar later geleid heeft tot ‘de transformatie van Oekraïne in een slangennest voor nazi’s’.

Ruimte voor een ander geluid is er nauwelijks meer in de Russische media. De persvrijheid die Gorbatsjov bracht, werd dit jaar na jaren van repressie tegen journalisten definitief de nek omgedraaid door president Poetin. Novaja Gazeta, de krant die Gorbatsjov hielp oprichten met geld verbonden aan zijn Nobelprijs voor de Vrede, moest dit jaar zijn redactie sluiten wegens censuur.

Poetin, die het uiteenvallen van de Sovjet-Unie herhaaldelijk heeft omschreven als ‘de grootste geopolitieke catastrofe van de 20ste eeuw’, noemt Gorbatsjov op de website van het Kremlin ‘een staatsman met een gigantische invloed op het verloop van de wereldgeschiedenis’. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov verduidelijkte woensdag dat Poetin niet tevreden is over dat verloop. Gorbatsjovs hoopte onterecht op ‘romantiek’ tussen Moskou en het Westen, zei Peskov woensdag. ‘De huwelijksreis is mislukt en de bloeddorstigheid van onze tegenstanders is aan het licht gekomen. Het is goed dat we ons dit op tijd hebben gerealiseerd.’

De Oekraïense regering heeft nog niet gereageerd op het overlijden van Gorbatsjov. In 2016 kreeg hij een toegangsverbod tot Oekraïne voor vijf jaar, omdat hij de annexatie van de Krim steunde.

Zijn overlijden wordt door diverse wereldleiders aan de huidige oorlog in Oekraïne gekoppeld. ‘In een tijd van Poetins agressie in Oekraïne is zijn onvermoeibare inzet de Soviet-Unie te openen een voorbeeld voor ons allemaal’, zei de Britse premier Boris Johnson. ‘Hij overleed niet alleen in een tijd waarin de Russische democratie faalt’, zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, ‘maar ook in een tijd waarin de Russische president Poetin nieuwe graven graaft in Europa en een verschrikkelijke oorlog is begonnen.’