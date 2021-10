Wereldleiders beloven actie, maar maken geen concrete plannen aan vooravond klimaattop

De G20-leiders poseren zondag voor de Trevifontein in Rome. Beeld EPA

Aan de 1,5-graadbelofte werden geen concrete plannen gekoppeld. De bijeenkomst van de leiders van de negentien grootste economieën ter wereld en de EU – die samen 80 procent van de wereldhandel bepalen en goed zijn voor 80 procent van de uitstoot van broeikasgassen – werd beschouwd als een voorproefje voor de VN-klimaattop, COP26, die zondagmiddag in het Schotse Glasgow is begonnen.

In Glasgow, waar de komende twee weken 30 duizend bezoekers worden verwacht uit 196 landen, liep het zaterdag al vol met drommen mensen. Een treinstaking werd tot grote opluchting van de Schotse premier Sturgeon op tijd afgeblazen. ‘COP26 is onze laatste en beste hoop’, zo zei Alok Sharma, de Britse voorzitter van de klimaattop, bij de ceremoniële opening zondagmiddag. Hij hamerde erop het momentum te grijpen en ‘nu een decennium af te kondigen van groeiende ambitie en actie’.

Ondanks eveneens alarmistische woorden van onder anderen de Britse prins Charles en de paus op de G20 in Rome stelden de ambities van de aanwezige wereldleiders teleur. In de slotverklaring staat dat de wereldleiders ernaar streven om de broeikasuitstoot tot nul terug te brengen ‘rond halverwege deze eeuw’. In een eerdere versie stond nog het jaar 2050 vermeld. Ook belooft de G20 geen nieuwe vervuilende kolencentrales meer te zullen financieren, maar over bestaande vervuilende kolencentrales in eigen land zijn geen afspraken gemaakt.

Belastingakkoord

Op de G20-top in Rome, waarvoor liefst 5.300 politieagenten, sluipschutters en ordetroepen op de been waren gebracht, werd met een mondiaal belastingakkoord wel één succesje behaald. De regeringsleiders stemden in met de invoering van een minimumtarief van 15 procent vennootschapsbelasting, dat in 2023 moet ingaan. Met een mondiaal geldend belastingtarief hopen de leiders een eind te maken aan de race to the bottom waarmee bedrijven proberen belasting te ontwijken.

Het tarief zou volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ( Oeso), die het verdrag jaren heeft voorbereid, wereldwijd 170 miljard euro extra aan belastinginkomsten moeten opleveren. Maar ontwikkelingsorganisaties zijn teleurgesteld. Ze hadden gehoopt op een hoger minimumtarief omdat nu veel landen al meer dan 15 procent betalen. De arme landen hadden zelfs ingezet op een tarief van 30 procent.

Rel gesust

De Italiaanse premier Mario Draghi, oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank, was er veel aan gelegen om de G20, die voor het eerst in zijn land werd gehouden, tot een succes te maken. ‘Deze top markeert de terugkeer van het multilateralisme na de donkere jaren van isolationisme en isolatie als gevolg van de gezondheidscrisis’, zei hij bij aanvang tegen het Franse persbureau AFP. In zijn openingsspeech hekelde hij het verschil in vaccinatiegraad tussen rijke en arme landen. Het feit dat in arme landen ‘nog geen 3 procent’ van de bevolking is gevaccineerd noemde hij ‘moreel onacceptabel’.

De G20 werd verder benut om diplomatieke plooien glad te strijken. Zo kwamen de VS en de EU overeen om een eind te maken aan de tarievenoorlog die door oud-president Trump was ingezet om Europees staal en aluminium te weren. Ook de Amerikaanse president Biden en de Franse president Macron maakten van de bijeenkomst in Rome gebruik om een diplomatieke rel te sussen over een militaire deal met Australië. Dat land maakte vorige maand bekend een contract ter waarde van 35 miljard euro voor Franse onderzeeërs te schrappen ten gunste van Amerikaanse kernonderzeeërs. Biden gaf toe dat de VS het ‘onhandig’ en ‘weinig elegant’ hebben aangepakt, maar maakte geen excuses.