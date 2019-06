Wereldbevolking groeit in 2100 nauwelijks meer

Aan het eind van deze eeuw zal de wereldbevolking nauwelijks nog groeien. Vrouwen krijgen dan gemiddeld aanzienlijk minder kinderen dan nu, zo voorspelt het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research op basis van nieuwe cijfers van de Verenigde Naties.

In het jaar 2100 zal de wereldbevolking naar verwachting zijn toegenomen tot bijna 11 miljard. De jaarlijkse groei zal dan wereldwijd zijn gedaald tot 0,1 procent. Dat is veel minder dan de bevolkingsgroei van de afgelopen decennia – die lag sinds 1950 tussen 1 procent en 2 procent per jaar. Momenteel leven er 7,7 miljard mensen op aarde. In 2050 zullen dat er volgens de VN 9,7 miljard zijn.

Het vruchtbaarheidscijfer, het gemiddeld aantal kinderen dat vrouwen krijgen, zal in de loop van deze eeuw afnemen. Tot onder het niveau dat nodig is om op de lange termijn bevolkingskrimp te voorkomen – dat zijn 2,1 kinderen per vrouw. Nu worden er gemiddeld 2,5 kinderen per vrouw geboren. Naar verwachting is dat in 2100 gedaald tot 1,9 geboorten per vrouw. Vruchtbaarheidscijfers dalen vooral als vrouwen beter opgeleid worden en meer kans hebben op werk. Ook wonen in de stad in plaats van op het platteland motiveert mensen om de omvang van gezinnen beperkt te houden.

In Afrika zal de bevolking tot het eind van de eeuw blijven groeien: van de huidige 1,3 miljard tot 4,3 miljard in het jaar 2100. In de Afrikaanse landen onder de Sahara zal de bevolking in 2050 zijn verdubbeld en in 2100 zijn verdrievoudigd. Tragere groei zal er deze eeuw zijn in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Krimp wordt voorspeld in Europa, Azië en Latijns-Amerika. De Europese bevolking zal na een piek in 2021 (748 miljoen mensen) afnemen tot 630 miljoen in 2100, aldus Pew Research. Ook de bevolking van Latijns-Amerika zal slinken, na een piek (768 miljoen) in 2058. In Azië zal de bevolking van de huidige 4,6 miljard mensen toenemen tot 5,3 miljard in 2055 en daarna afnemen. Verwacht wordt dat India in 2027 China voorbij gaat als land met de omvangrijkste bevolking. In 2100 leven er in China ruim 1 miljard mensen, in India 1,4 miljard.

Steeds ouder

De wereldbevolking wordt steeds ouder. Aan het eind van de eeuw zal het aantal mensen dat 80 jaar of ouder is van de huidige 146 miljoen zijn opgelopen tot 881 miljoen. Vanaf 2073 zullen er meer personen van 65 jaar en ouder in leven zijn dan jongeren onder de 15 jaar. De mediane leeftijd – de leeftijd waarbij de ene helft van de bevolking jonger is en de andere helft ouder – loopt van de huidige 31 jaar op tot 42 aan het eind van de eeuw. De VN waarschuwen dat in landen waar de bevolking vergrijst er rekening mee moeten houden dat de kosten van zorg, pensioenen en sociale voorzieningen sterk zullen stijgen.

De bevolking groeit het snelst in arme landen. Daarom is het volgens de VN nodig om armoede, honger, ondervoeding te bestrijden en te werken aan opleidingsmogelijkheden en gezondheidszorg. In zich ontwikkelende landen met een relatief jonge bevolking liggen ook mogelijkheden voor economische groei. Regeringen moeten gebruik maken van dit ‘demografische dividend’, aldus de VN.