Wereldberoemde Franse topkok Joël Robuchon overleden

In Genève is maandag de Franse topkok Joël Robuchon overleden, volgens Franse media aan pancreaskanker. Hij verzamelde bij de vleet Michelinsterren en andere onderscheidingen, schreef boeken en verscheen veelvuldig in de media. De kok werd 73 jaar.