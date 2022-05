Wereldberoemd hotel, vrijdag bij een gasexplosie verwoest, probeerde de wereld buiten Cuba bij te benen

In het gesloten hotel waren op het moment van de explosie moment bouwvakkers en personeel aanwezig. Zeker 27 mensen kwamen om het leven. Beeld ANP / EPA

‘Heel mooi, maar voor die prijs hadden ze me wel mogen waarschuwen dat het zwembad werd verbouwd’, klaagde bezoeker Jean-Bernard in september 2016 op reiswebsite Tripadvisor. Hij had meer verwacht voor de twee- tot zeshonderd euro die hij waarschijnlijk aan zijn kamer uitgaf. Een maand eerder vierde in datzelfde hotel Madonna haar 58ste verjaardag, wellicht was het zwembad op het dak met uitzicht op het iconische Capitolio voor haar wél geopend.

In het voorjaar van 2016 verbleven ook The Rolling Stones in het hotel. Lange tijd was de Britse popgroep niet welkom op Cuba; zelfs hun muziek was verboden. Hun eerste bezoek aan het eiland en het gratis concert dat de Stones gaven en dat door een half miljoen juichende Cubanen werd bijgewoond, leken de voorbodes van betere tijden. Alles was aan het schuiven. Barack Obama zat in het Witte Huis, Raúl Castro was president van Cuba, de twee hadden elkaar de hand geschud. ‘Ik denk dat de tijden eindelijk aan het veranderen zijn’, zei Jagger tegen het uitzinnige publiek.

Het Saratoga verborg achter zijn antieke façade eenzelfde belofte van verandering. Binnen de oude huls - verstild in de tijd gelijk de glimmende Amerikaanse oldtimer auto's op straat - heropende in 2005 na een kostbare renovatie een modern hotel met 96 kamers, drie bars, twee restaurants en snel internet op alle kamers. Terwijl de relatie met de VS leek te ontdooien, kreeg het hotel opnieuw de reputatie die het een eeuw eerder had gehad, die van de herberg van de sterren. Drie jaar voor de bezoeken van de Stones en Madonna, vierden Beyoncé en Jay Z er al hun huwelijksjubileum.

Fidel Castro liet woningen voor de armen bouwen in het chique hotel

Het illustere pand in het hart van Havana werd in 1879 gebouwd in opdracht van de Spaanse handelaar Gregorio Palacios, destijds een van Havana’s voornaamste vastgoedbezitters. Op de begane grond bevond zich een tabakszaak, op de eerste verdieping een viertal woningen, daarboven een hotel met 43 kamers. Later werden in dezelfde stijl verdiepingen toegevoegd.

In 1933 verhuisde hotel Saratoga naar het pand en beleefde op die prominente locatie zijn hoogtijdagen. Talloze beroemdheden verbleven in het hotel, het gewone volk genoot buiten op de Paseo del Prado mee van de artiesten die optraden op het terras voor de ingang. Een van de restaurants droeg tot vrijdag nog steeds de naam Anacaona, naar Cuba’s eerste volledig vrouwelijke orkest, een van de huisacts van destijds.

Revolutieleider Fidel Castro had weinig op met dergelijke exorbitante uitspattingen van de verjaagde bourgeoisie. Hij liet in de jaren zestig het hotel ombouwen tot eenvoudige woningen voor Cubanen die van het platteland naar de hoofdstad trokken. Net als de rest van het oude stadshart raakte het pand in verval.

Stadshistoricus Eusebio Leal haalde Castro over het historische centrum te redden van de ondergang. Toen in de jaren negentig de Sovjetsubsidies wegvielen, suggereerde Leal als nieuwe inkomstenbron toerisme: ook nu nog van levensbelang voor het economisch geïsoleerde eiland.

Reddingswerkers overleggen, een dag na de explosie. Beeld ANP / EPA

Oud en nieuw verwoest

Hotel Saratoga heropende in 2005, met de grandeur van toen en de luxe van nu. ‘Het Saragota is het levende bewijs dat het mogelijk is om een internationale standaard van luxe te evenaren in Cuba’, beweerde het hotel. Maar vrijdagochtend om 11 uur 's morgens scheurde een enorme explosie zowel oud als nieuw aan flarden. Die raakte niet alleen het Saratoga, maar ook de kwakkelende toerismesector die net weer heropende na twee Spartaanse pandemiejaren.

In het gesloten hotel waren op dat moment alleen bouwvakkers en personeel aanwezig. Twee aangrenzende gebouwen raakten eveneens zwaar beschadigd. Omstanders werden geraakt door brokstukken en glas. Zeker 27 mensen kwamen om, onder wie vier kinderen. ‘De open wond’, kopte staatswebsite Granma bij een foto van het verwoeste pand waarvan de elegante groengrijze gevel geheel was weggeslagen. President Díaz-Canel weersprak onmiddellijk suggesties in de richting van een aanslag. Hier was sprake van een tragisch ongeluk, stelde hij, een gaslek tijdens was de boosdoener.

Het is te verleidelijk om de ontploffing in het Saratoga niet te zien als metafoor voor het eiland zelf. Terwijl het hotel de wereld buiten Cuba probeerde bij te benen, werd het met geweld teruggefloten. Honderdduizenden Cubanen juichten zes jaar geleden toen Mick Jagger een nieuw tijdperk aankondigde. Maar het bleef bij dat ene concert. Na Obama kwam Donald Trump die nog meer sancties instelde. Fidel is dood, Raúl is president af. Biden is niet Obama, hij hield tot nog toe Trumps sancties in stand.

De explosie vaagde de neoclassistische gevel aan de Paseo del Prado nagenoeg weg. Beeld Reuters

Revolutie duldt geen kritiek

Het Amerikaanse handelsembargo, bijna zo oud als de revolutie zelf, blijft de Cubaanse economie onverminderd afknijpen. President en partijleider Díaz-Canel, geboren een jaar na de revolutie van ’59, is weliswaar geen Castro, maar ook onder zijn leiding (met de laatsten van de historische generatie meeregerend vanuit de coulissen) is het staatsadagium nog steeds dat ‘verandering’ de vijand is van ‘revolutie’.

In maart veroordeelde de staat ruim honderd veelal jonge Cubaanse activisten tot lange celstraffen. Hun massale roep om verandering in juli vorig jaar was, zo stelden de rechters, een directe aanval op ‘de grondwettelijke orde’. Castro’s revolutie duldt ook na zes decennia nog geen kritiek, zij dient gestold in de tijd te glimmen als een oude Buick of een neoclassicistisch hotel. Al ontploft er soms iets, door onderdrukte onvrede of lekkend gas.