Wereldbeker schaatsen: Roest is Kramer meteen de baas

Sven Kramer voelt op de kruising de hete adem van Patrick Roest in de nek. Kramer werd 13de, Roest won de race in Minsk over 5 kilometer. Beeld BSR Agency

Het begint inmiddels een vertrouwd beeld te worden. Als Sven Kramer het opneemt tegen Patrick Roest, delft de meester het onderspit tegen zijn leerling. Zo ging dat de afgelopen tijd meestal en het zette zich op de 5 kilometer bij de wereldbeker in Minsk voort. Het verlies van Kramer was deze keer echter groter dan ooit. Terwijl Roest won, werd hij 13de, zijn slechtste uitslag op een 5 kilometer ooit.

De twee ploeggenoten troffen elkaar in de op één na laatste rit van de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Roest (23) vertrok hard. Vijf ronden lang schudde hij de rondjes 29 uit zijn mouw. Kramer (33) wist onmiddellijk dat hij dat tempo niet kon volgen en deed het voorzichtig aan met voornamelijk rondjes 30 laag.

‘Ik was best goed onderweg’, vertelde Kramer na afloop. Hij was vol vertrouwen dat hij in een vlak schema door kon rijden. Toen Roest in de 30’ers belandde, dacht de Fries zelfs weer een beetje in te kunnen lopen.

‘Met nog vijf ronden te gaan dacht ik door te trekken’, zei Kramer. Zijn rug dacht er anders over. Hij weet dat het kan gebeuren. Als hij een wedstrijd rijdt, tikt er een tijdbom in zijn lijf waarvan hij nooit weet wanneer en of hij afgaat. Zijn rugproblemen sluimeren en kunnen plotseling hevig toeslaan. Dat gebeurde vrijdagavond in Minsk na tien ronden.

Met een van pijn vertrokken gezicht zag Kramer zijn tien jaar jongere ploeggenoot uit het zicht verdwijnen. Houterig kwam hij tot 6.28,53. Slechts drie man waren trager. Regerend wereldkampioen Sverre Lunde Pedersen behoorde met 6.30,00 tot die drie man. Dat was dan nog een schrale troost.

Kramer kent de grillen van zijn rug, maar dat maakt het niet gemakkelijker om het te accepteren. ‘Dit voelt gewoon kloten. Natuurlijk, dit is maar een wereldbekerwedstrijd, dat weet ik. Maar zo wil ik niet in de rondte rijden.’

Roest stapte met een heel ander gemoed van het ijs in de Wit-Russische hoofdstad. Hij had de regerend wereldkampioen dubbel verslagen. Niet alleen had hij de Kramer van vrijdagavond klop gegeven, hij was ook de Kramer die in 2016 Europees kampioen werd te snel af geweest. Hij scherpte het baanrecord van de Fries met 2,5 seconden aan tot 6.16,61.

Geen wereldtijd

Net zomin als Kramer treurde om het verlies, was Roest met zijn baanrecord bezig. ‘Het is mooi meegenomen, maar alsnog geen wereldtijd.’

Hij is er sowieso de man niet naar om zich op de borst te kloppen. Hij is messcherp als het startschot heeft geklonken, maar vriendelijk en diplomatiek naast de baan. Dat hij vanaf het olympisch seizoen keer op keer Kramer de baas is − met het EK allround van vorig seizoen als enige uitzondering − betekent volgens hem nog niet dat hij hem definitief voorbij is. ‘Dat kan ik nog steeds niet zeggen. Ik moet nog veel meer prijzen pakken. En ook dit seizoen moeten de echte prijzen nog verdeeld worden.’

Evengoed was hij zeer tevreden met zijn eerste internationale optreden van deze schaatswinter. ‘Dit geeft een lekker gevoel. Je weet van tevoren nooit helemaal hoe je ervoor staat ten opzichte van de buitenlanders.’

Hij had na de wereldbekerkwalificatiewedstrijden van twee weken geleden in Heerenveen hard doorgetraind en voelde zich veel minder fris dan toen. Bij die wedstrijden verslikte hij zich nog in zijn enthousiasme door veel te hard te vertrekken. Hij won alsnog, maar had zijn lesje geleerd.

In Minsk hield hij zich keurig aan het plan dat hij met coach Jac Orie had opgesteld en dat hem naar een tijd iets boven de 6.15 moest brengen. Al hadden veel rijders moeite met het wat zachte Wit-Russische ijs, Roest was ervan overtuigd dat hij die tijd moest kunnen rijden. ‘Rondjes 30 kan ik wel volhouden.’

Tweede plek Bergsma

Achter Roest reed Jorrit Bergsma (33) naar de tweede tijd. Hij ging minder resoluut van start dan de winnaar en reed heel beheerst naar 6.22,29.

Bergsma’s tweede plaats kwam niet als een verrassing. De Fries is vaste podiumklant op de langere afstanden. Opvallend was wel dat hij maar nipt onder de tijd van Denis Joeskov (6.22,54) dook, want de Rus had zich al jaren niet op die afstand laten zien.

De pupil van de Nederlands-Oekraïense coach Kosta Poltavets reed in januari 2017 zijn laatste internationale 5 kilometer tijdens het EK allround in Heerenveen. Daarna richtte hij zich uitsluitend op de 1.000 en 1.500 meter. Afgelopen jaar werd hij nog vijfde op de kilometer bij de WK afstanden in Inzell.

Deze zomer liet hij zich door Poltavets omscholen naar de 5 kilometer. Hoge verwachtingen had hij er niet van bij de internationale seizoensstart, maar hij eindigde als derde. Hij had nog niet eerder op de 5 km het wereldbekerpodium gehaald.