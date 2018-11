Wereldbank onderzoekt evacuatie omwonenden giftige vuilstort Sint Maarten

De Wereldbank onderzoekt of omwonenden van de vuilstortplaats op Sint Maarten naar een veiligere plek overgebracht dienen te worden. Op de zogeheten dump komen giftige stoffen vrij. De regering van Sint Maarten zegt nog geen volledige informatie te hebben over gevaren voor bewoners.

De vuilstortplaats op Sint Maarten. Beeld Guus Dubbelman/de Volkskrant

Tweede-Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) heeft deze week Kamervragen over de gevaren van de dump gesteld aan CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Özütok meent dat de aanpak door de Wereldbank ‘van te weinig urgentie getuigt’ en wil van Knops weten wat hij samen met de autoriteiten van Sint Maarten doet tegen ‘de ernstige gezondheidsschade die door de giftige rookwolken kan worden veroorzaakt.’

Premier Leona Romeo-Marlin heeft inmiddels voor het eerst meer verteld over metingen die in opdracht van de Wereldbank op de dump zijn gedaan. Uit die officieel vertrouwelijke metingen blijkt dat bij branden op de dump giftige gassen als koolmonoxide en vluchtige organische stoffen vrijkomen, waarvan de concentratie schadelijk is voor de gezondheid.

De Wereldbank liet eerder aan de Volkskrant weten over deze metingen geen rapport te zullen opstellen. Premier Romeo-Marlin echter sprak woensdag op een persconferentie wel degelijk over ‘een rapport waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd’. Minister Emil Lee van Volksgezondheid bracht tijdens de persconferentie zelfs details uit het ontwerprapport naar voren.

‘Alleen aan bron gemeten’

Volgens Lee bestaat er ‘geen twijfel’ over dat op de dump stoffen zijn gemeten ‘die niet gezond zijn voor de bevolking’. Maar volgens hem en premier Romeo-Marlin is alleen aan de bron gemeten en zeggen de resultaten niets over de mogelijke schade hiervan voor mensen die verderop aan de rook van de vuilstortplaats worden blootgesteld. Daarvoor zijn andere metingen nodig.

Duidelijk is, aldus minister Lee, dat de concentratie van giftige stoffen op grotere afstand ‘significant lager’ is dan op de dump zelf. De regering is volgens premier Romeo-Marlin ‘in gesprek’ over metingen van de luchtkwaliteit voor omwonenden.

Over dit laatste zal binnenkort meer duidelijk zijn, aldus de bewindslieden. Wat zij daarbij niet vertelden, is dat de Wereldbank, die in opdracht van de Nederlandse regering onderzoek doet naar de problemen op de dump, onlangs deskundigen heeft benaderd om te onderzoeken of bewoners dicht bij de vuilstortplaats dienen te verhuizen. Het zou hierbij in eerste instantie gaan om illegalen die vrijwel boven op de dump wonen.

Zorg over veiligheid

Hieruit, zo meent een deskundige op Sint Maarten die al langere tijd onderzoek doet naar de milieu- en gezondheidsproblemen rond de stortplaats, blijkt dat bij de Wereldbank ‘zorg’ bestaat over de veiligheid en gezondheid van de bewoners. Het is de taak van de regering van het eiland, aldus de deskundige, om met deze kennis ‘volledig transparant’ om te gaan en de bevolking ‘voortdurend op de hoogte te houden.’

Hiervan blijkt dus geen sprake. De Wereldbank heeft op de laatste bevindingen nog niet gereageerd. De Bank denkt ruim 100 miljoen euro nodig te hebben om de vuilstortplaats op het Caribische eiland veilig te maken. Dat geld komt uit Den Haag, dat in totaal ruim een half miljard euro uittrekt om op Sint Maarten de schade te herstellen die is ontstaan na de verwoestingen die de orkaan Irma in september 2017 aanrichtte.