Wereld zet zich schrap voor omicron-variant: besmettingen duiken overal op

Passagiers wachten op de luchthaven van Johannesburg. In Zuid-Afrika werd de omicron-variant ontdekt. Beeld AP

Australië, Japan, Thailand en diverse andere landen stelden zaterdag reisverboden en andere beperkingen in voor reizigers uit Zuid-Afrika, Botswana, Namibië, Zimbabwe en andere landen in zuidelijk Afrika, nadat veel Europese landen (waaronder Nederland), Brazilië, Canada en de Verenigde Staten dit vrijdag al hadden gedaan. Dit vanuit de overweging dat eerdere covid-19-varianten zich vanwege lakse grenscontroles snel wereldwijd konden verspreiden, maar tegen het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in.

De nieuwe coronavariant lijkt zijn mondiale opmars niettemin al te zijn begonnen. Hij is inmiddels aangetroffen in België, Botswana, Israël, Hongkong en het Verenigd Koninkrijk, steeds bij reizigers uit zuidelijk Afrika. Ingespannen worden de uitkomsten afgewacht van het onderzoek in Nederland, waar 61 van de circa 600 passagiers van twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika vrijdag positief testten op corona, wellicht van de nieuwe variant. Duitsland en Tsjechië onderzoeken ook twee verdachte besmettingen van reizigers uit Zuid-Afrika en Namibië.

De ontdekking van een nieuwe potentieel gevaarlijke covidvariant joeg beleggers wereldwijd vrijdag de stuipen op het lijf. Vooral aandelen van luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties werden massaal gedumpt uit angst dat een heropleving van de pandemie het broze wereldwijde economische herstel knakt. Europese beurzen beleefden hun slechtste dag in 17 maanden en in de VS sloot de Dow Jones-index 2,5 procent lager.

Onduidelijk is nog wat we virustechnisch van de nieuwe variant kunnen verwachten. De omicron-variant (door de WHO tot ‘variant of concern’ verklaard) is vanwege het grote aantal mutaties volgens epidemiologen mogelijk nog besmettelijker dan de deltavariant, maar of hij mensen ook zieker maakt is de vraag. Onduidelijk is ook in hoeverre de huidige vaccins werkzaam zijn tegen de nieuwe variant. Meer onderzoek is nodig, ook naar de herkomst. De variant is dan wel ontdekt in Zuid-Afrika, maar kan goed ergens anders zijn ontstaan.

Zuid-Afrika reageert intussen verbolgen op de wassende stroom reisverboden. Het land voelt zich weggezet als zondebok. ‘Deze laatste ronde van reisverboden komt neer op het straffen van Zuid-Afrika voor zijn geavanceerde dna-onderzoekstechnieken en zijn vermogen om nieuwe varianten sneller te detecteren. Wetenschappelijke excellentie moet worden toegejuicht en niet gestraft’, aldus de regering.

Onder meer in het Verenigd Koninkrijk klinkt de roep om programma’s voor booster-vaccinaties te versnellen, in anticipatie op de omicron-variant. Critici wijzen er echter op dat in ontwikkelingslanden meer dan 90 procent van de mensen nog niet eens zijn eerste prik heeft gehad. ‘Ons falen om sub-Sahara-Afrika te helpen vaccineren stelt ons allemaal bloot aan een nieuwe, nog virulentere covid-variant’, twitterde IMF-directeur Kristalina Georgieva. ‘Het omicron-nieuws is een urgente aansporing nog meer te doen om de hele wereld te vaccineren.’