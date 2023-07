Wereld afhankelijk van selecte groep landen voor cruciale grondstoffen groene energie

Chinese douane ambtenaren inspecteren een lading lithiumcarbonaat in de haven van Shanghai. Beeld VCG via Getty Images

Voor de energietransitie zijn grote hoeveelheden mineralen nodig. Van alle lithium die wereldwijd wordt geraffineerd is in 2022 ruim de helft (56 procent) aangewend voor duurzame energie, vooral voor batterijen van elektrische auto’s. De schone-energiemarkt slokt ook het aanbod van kobalt en nikkel in steeds grotere mate op.

De sterk stijgende vraag leidde vorig jaar tot snel oplopende prijzen van de mineralen. Zo kostte lithiumcarbonaat op de Chinese markt ruim 76 duizend euro per ton; eind 2020 was dat minder dan 3 duizend euro. Hierdoor steeg de prijs van windturbines, zonnepanelen en batterijen voor elektrische auto’s op de wereldmarkt voor het tweede jaar op rij in 2022, terwijl tot 2019 de prijzen door schaalvergroting juist snel daalden.

De afgelopen maanden is door een toenemend aanbod de prijs van cruciale mineralen als lithium en kobalt weer wat gedaald. Energieagentschap IEA zegt in een nieuw rapport over mineralen en schone energie dat het aanbod de komende jaren hoogstwaarschijnlijk wel in de pas blijft lopen met de vraag. IEA baseert dit op een inventarisatie van geplande investeringen.

Uit die analyse blijkt ook dat een groot deel van de mineralen in handen is van slechts enkele landen. Zoals het er nu uitziet, is de rest van het decennium de helft van de nieuwe faciliteiten voor geraffineerd lithium in handen van China, net als ruim eenderde van het verwerkte kobalt. Op de kobaltmarkt spelen ook Canada en Australië een grote rol. Vrijwel alle nikkelverwerking, 88 procent, is gepland in Indonesië.