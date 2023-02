‘Welkom in de EU, welkom thuis’, Zelensky als held ontvangen in Brussel

Oekraïne verdedigt de Europese manier van leven. De overwinning van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland is daarom noodzakelijk wil de EU haar vrijheid behouden. Dat was de boodschap van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky donderdag tijdens een uniek bezoek aan het Europees Parlement.