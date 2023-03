Welke vragen heeft u over een mogelijke financiële crisis?

Beeld Sophia Twigt

Sinds vorige week valt het b-woord weer: bankencrisis. Sinds de Silicon Valley Bank is omgevallen en Credit Suisse met miljarden is gered, duiken in het nieuws weer termen op als ‘too big to fail’, depositogarantieregeling en overheidsregulering.

Onze redacteuren volgen de financiële crisis op de voet, maar we zijn ons er ook van bewust dat niet iedereen dit doet en dat er veel vragen leven over dit onderwerp. Want wat gebeurt er precies, en wat betekent dit allemaal voor Nederland en de banken hier?

Daarom zijn we benieuwd naar wat u wilt weten over dit onderwerp en welke vragen u heeft. Zou u ons kunnen helpen de verslaggeving te verbeteren door onderstaande vragenlijst in te vullen?

Wat wilt u lezen over de bankencrisis?

Vaker meedenken?

Vragenlijsten zoals die hierboven maken we vaker. Zesduizend abonnees ontvangen tweewekelijks een vragenlijst in hun mail over het nieuws; zij maken deel uit van de Open Redactie, het lezerspanel van de Volkskrant.

Op de redactie geloven wij dat we onze verslaggeving beter maken als we aansluiten bij behoeften, zorgen en interesses die leven in de maatschappij. Onze lezers kunnen onze ogen en oren door het land zijn, en onze blik verruimen of bijstellen. Bijvoorbeeld omdat u ergens woont waar wij niet dagelijks zijn, een ervaring heeft die wij niet hebben, of ergens werkt waardoor u van kennis heeft over een onderwerp dat wij misschien missen.

Mist u wel eens een bepaald perspectief in de krant? Denkt u wel eens: hierbij zou ik wel wat uitleg kunnen gebruiken? Hoort u wel eens iets waarvan u denkt: hier zouden jullie over moeten schrijven? Meld u dan hieronder aan, of lees hier meer informatie.