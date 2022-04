Welke staatsman (m/v) vertelt ons over de komende ontwrichting?

Precies een jaar geleden zat het containerschip Ever Given vast in het Suezkanaal. Nog maanden later kon je geen fiets of zonnepaneel krijgen. Achteraf bezien was het een waarschuwing: de mondialisering hangt aan een dun draadje. Nu ligt Oekraïne onder vuur en loopt de wereld serieus vast. In half Afrika dreigt een voedseltekort omdat het zijn brood betrekt uit Oekraïne, en ook in Nederland merken we de gevolgen. Een vriend wilde zich oriënteren op een elektrische auto. Er valt niet veel te oriënteren, zei zijn dealer. Er wordt niet één auto geleverd. Als er een enkel onderdeel uit Oost-Europa ontbreekt, valt het hele raderwerk stil. Mijn vrouw zegt al maanden dat de boter krankzinnig duur is. Hoe kan dat, het zijn toch onze koeien en het is toch onze FrieslandCampina? Blijkt dat ook in Leeuwarden de wereldprijs regeert. Chinezen bieden net zo goed op boter als wij.

Die laatste wijsheid dank ik aan Sybe Schaap. Hij is een wonderlijke kerel. Oud-senator voor de VVD, ex-boer in de Noordoostpolder en in Oekraïne, en hij is ook nog eens filosoof en heeft net een boek geschreven over het belang van burgerschap, Als alle vertrouwen wegvalt. Ik raad het aan. Schaap schreef een notitie over de internationale voedselsituatie voor de regering in Kyiv, en sprak erover met premier Rutte en met de minister van Landbouw, Henk Staghouwer. Alleraardigste man die Staghouwer, zegt Schaap, wel heel Nederlands. Onze voedselvoorziening komt niet in gevaar, had Staghouwer in de media gezegd. Nee, we gaan geen honger lijden, maar er kan wel een flinke schep zorgelijkheid bovenop, zegt Schaap.

Hij denkt dat Nederland zijn eigen positie niet goed beoordeelt. We zijn een klein land maar een agrarische wereldmacht, met de Verenigde Staten en Frankrijk. President Macron heeft al gezegd dat de EU pas op de plaats moet maken met voornemens voor duurzame landbouw: die plannen leiden tot minder productie en hogere prijzen. Nu draait het om voedselzekerheid.

In Nederland ontbreekt het totaal aan geopolitiek denken, zegt Schaap. Men hoopt dat het overwaait en daar houdt het op. Na de oorlog was het landbouwbeleid hier altijd op voedselzekerheid gericht. Nu wordt er alleen maar gejammerd. Links wil van de hele landbouw af. Jesse Klaver zegt dat het ook wel zonder kunstmest kan. Hoe denkt hij gewassen te telen?

Iedereen ziet dat de prijzen van tarwe en zonnebloemolie exploderen. Voor kunstmest en machines op het land heb je gas en olie nodig. Dat zie je terug in de wereldprijzen. Wat gaat dit betekenen in Afrika en Zuid-Azië? Zo is de Arabische lente ook begonnen. De ontwrichting komt op iets langere termijn ook naar Europa, voorspelt Sybe Schaap.

Hij fulmineert nog even verder. Uitgerekend deze week begint minister Staghouwer een actie om een vleestaks in te voeren. Maar geen vlees betekent geen koeien in de wei. Daar moet dus iets anders groeien. De helft van de wereld bestaat uit gras, blijf daar in godsnaam vanaf, zegt Schaap. Als je dat omploegt voor gewassen, krijg je de rampzaligste erosie. Geen dieren meer, levert een dust bowl op, een ecologische ruïne. Een vleestaks gaat bovendien alleen maar ten koste van de laagste inkomens.

Sybe Schaap: alleen maar gejammer over landbouw... Beeld ANP / HilzVerhoeff

Schaap wijst op Larry Fink, de baas van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Fink profeteerde vorige week de terugtocht van de globalisering. Bedrijven trekken zich terug van de wereldmarkt, het risico wordt te groot. Thuis produceren klinkt velen goed in de oren, maar betekent vooral duurder produceren. We hebben geen benul van de gevolgen, vooral voor het zeer internationaal georiënteerde Nederland.

In de donderdagkrant schreef econoom Sweder van Wijnbergen dat we best aan het verzoek van Zelenski kunnen voldoen om niet langer Russisch gas en olie af te nemen. Het CPB ziet het verkeerd met zijn sombere rapport over de economische gevolgen van sancties. Ik ben natuurlijk lang niet zo snugger als Sweder. Toch gok ik liever niet zoals hij op de Chinezen, die op de wereldmarkt minder gas en olie zouden afnemen omdat ze dat straks voor discountprijzen kunnen kopen van de Russen. Dan blijft er voor ons meer over, denkt Van Wijnbergen. Zelf hou ik het liever op de werkelijkheid. Die is dat het akelig stil blijft rondom de reis van minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) aan Qatar om voor Nederland extra vloeibaar gas in te kopen.

Minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel: akelig stil over reis naar Qatar... Beeld Brunopress

En dan is er de plaatselijke werkelijkheid, bijvoorbeeld in Rotterdam, waar koningin Máxima maandag op bezoek was bij energieleverancier Eneco. Zij kreeg te horen dat mensen met een slimme meter hun maandbedrag bewust te laag opgeven. Dan zijn ze niet meteen de sigaar met de rekening, maar komt de klap later des te harder aan. Eneco verwacht duizenden klanten te moeten overnemen van kleine aanbieders die failliet gaan. Niet alleen voor die nieuwe klanten is zo’n contract erg duur, Eneco zelf betaalt ook de hoofdprijs want moet op de kortetermijnmarkt gas kopen. Rotterdam is razend druk met afbetalingsregelingen. ‘Veel problemen zitten onder de waterspiegel, maar zullen dit jaar zichtbaar worden’, zegt betalingsexpert Walter Dillissen.

Wie geen econoom of minister van Landbouw is, voelt aan zijn water dat de komende recessie ons huisje niet voorbij zal gaan. Twee jaar terug speelde zich een soortgelijk tafereel af. Toen zou de coronagolf, op gezag van het RIVM, bij de grens van Nederland stilhouden. Ik wacht op de Haagse staatsman (m/v) die ons durft te vertellen hoe de vlag er over pakweg een halfjaar bij hangt.