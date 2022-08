Welke Rus durft Poetins catastrofale oorlog nog te bekritiseren? ‘Het is erop of eronder’

In Rusland is kritiek op de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne stelselmatig de kop ingedrukt. Demonstraties werden al snel eenmansacties of heimelijke uitingen van protest op muren en in portieken. Kunnen plaatselijke en regionale verkiezingen op 11 september dat nog veranderen?

Hakkelend en uiterst gespannen zat Ella Pamfilova afgelopen vrijdag tegenover Vladimir Poetin. In diens residentie in Sotsji bracht de voorzitter van Ruslands centrale kiescommissie aan de president verslag uit over het verloop van de campagne voor de plaatselijke en regionale verkiezingen die op 11 september moeten plaatsvinden. Op haar revers een kleine broche in de vorm van de letter Z.

‘Ik zou het belangrijkste over onze partijen willen vertellen’, zei Pamfilova zichtbaar geëmotioneerd. ‘Dat ze ondanks hun politieke en ideologische verschillen allemaal solidair zijn in hun steun voor de speciale militaire operatie, wel, met misschien een onbeduidende uitzondering. Iedereen begrijpt dat eendracht nu belangrijker is dan ooit, dat we samen een vuist moeten maken.’

Russen protesteren eind februari in Sint-Petersburg tegen de Russische invasie van Oekraïne. Beeld REUTERS

Poetin tuurde intussen ingespannen in het dossier dat Pamfilova hem had overhandigd. In het gesprek kwamen de ‘referenda’ die Rusland op die datum mogelijk had gepland in bezette delen van Oekraïne geen enkele keer ter sprake.

Principes verkwanseld

Met die ‘onbeduidende uitzondering’ doelde Pamfilova klaarblijkelijk op de links-liberale oppositiepartij Jabloko, die in Moskou met 170 kandidaten deelneemt aan de deelraadverkiezingen op 11 september en een half jaar na het begin van de vijandelijkheden als enige kritiek blijft leveren op het militaire optreden tegen Oekraïne. Binnen de partij bestaat daarover niet de minste twijfel.

‘Pamfilova had het over een ‘onbeduidende’ partij. Dat zou ik willen betwisten.’ Aan het woord is de 20-jarige Jaroslav Kroetsjinin. De student politicologie is kandidaat-raadslid in de Moskouse wijk Izmajlovo. ‘Ik ben er trots op dat ik tot Jabloko behoor, en tegen Pamfilova zou ik willen zeggen: wij hebben onze principes niet verkwanseld voor een hoge post.’

Kroetsjinin verwijst in zijn repliek naar Pamfilova’s verleden als politica, toen ze nog tot het democratische kamp behoorde. ‘Na 24 februari is alles veranderd’, zegt Kroetsjinin. ‘In andere omstandigheden zou ik iedereen vertellen hoe in Izmajlovo ongelimiteerd bomen worden gekapt, hoe in onze groene wijk parken en boulevards kapot worden gemaakt, maar dat is nu onmogelijk.’ De enige vraag die er volgens hem nog toe doet, is wat de Moskouse kiezers vinden van de strijd in buurland Oekraïne.

Somber maar strijdvaardig

Kroetsjinin en tientallen andere kandidaat-raadsleden hebben zich verzameld in het bovenzaaltje van het Jabloko-hoofdkwartier in Moskou, om elkaar te leren kennen en verslag te doen van hun ervaringen. De stemming is somber maar ook strijdvaardig. ‘Wij voeren deze campagne onder enorme druk’, besluit Kroetsjinin. ‘Maar deze campagne is in veel opzichten doorslaggevend. Of we bezwijken onder die druk, of we gaan door tot het eind.’ Het is volgens hem dus erop of eronder.

Sergej Melnikov (53), kandidaat-raadslid in de buitenwijk Mitino, beaamt dat. ‘Ik besloot me kandidaat te stellen na de gebeurtenissen van 24 februari, want ik begreep dat ik niet langer kon zwijgen. Als kandidaten begrijpen we dat wij nauwlettend in de gaten worden gehouden door de autoriteiten en de politie, dat we boetes kunnen krijgen of kunnen worden opgepakt, dat we onze baan kunnen verliezen.’

De afgelopen maanden zijn alle vormen van kritiek op de veldtocht tegen Oekraïne in Rusland stelselmatig de kop ingedrukt. Protestdemonstraties met soms honderden, soms enkele duizenden deelnemers, waren er alleen in de eerste dagen en weken. De politie trad hard op en verrichtte meer dan 16 duizend aanhoudingen. Sindsdien beperken de straatprotesten zich tot eenmansacties die hooguit enkele minuten duren. Sporadisch zijn er heimelijke uitingen van protest op muren en in portieken.

Draconische straffen

Ook politici die het waagden publiekelijk kritiek te leveren en bijvoorbeeld Ruslands ‘speciale militaire operatie’ een oorlog noemden, zijn vervolgd wegens het ‘discrediteren’ van het Russische leger of het verspreiden van ‘fake news’, kregen boetes of celstraffen opgelegd. Het Moskouse deelraadslid Aleksej Gorinov is veroordeeld tot zeven jaar strafkolonie, omdat hij tijdens een raadszitting kritiek uitte. Anderen, zoals politici Vladimir Kara-Moerza en Ilja Jasjin, zitten nog in voorarrest en hun hangen mogelijk ook zulke draconische straffen boven het hoofd.

Diverse critici, media en ngo’s zijn gebrandmerkt als ‘buitenlandse agent’ of ‘ongewenste organisatie’ en velen hebben het land verlaten. Ook zijn talloze sites geblokkeerd. De resultaten van sommige opiniepeilingen suggereren dat een meerderheid van de Russen de ‘operatie’ tegen Oekraïne steunt, al bestaan daarover ook twijfels, omdat veel mensen huiverig zijn om zich uit te spreken.

Maar van tijd tot tijd sijpelt opvallend genoeg toch twijfel of kritiek door, zelfs in de reguliere media, die nog altijd in Rusland kunnen verschijnen. Die uitingen worden veelal snel de kop ingedrukt of genegeerd. Maar het zijn indicaties dat er onder de oppervlakte meer aan de hand is dan Pamfilova’s montere woorden over ‘eendracht’ en een collectieve ‘vuist’ suggereren.

Geen discussie mogelijk

Nog begin maart constateerde de bekende filmregisseur Karen Sjachnazarov in een van de talkshows op de Russische staatstelevisie schoorvoetend en met enige verbazing dat de Oekraïners ‘zich niet massaal overgeven’, dat het Oekraïense leger tegen de verwachting in ‘fel verzet levert’. ‘We moeten de realiteit erkennen. In dertig jaar hebben de Oekraïners een natie gevormd’, aldus Sjachnazarov, die spoedig na deze uitzending weer terugviel op de bekende retoriek en daarna geen onvertogen woord meer liet horen.

Net zo verging het kolonel Michail Chodarjonok, nog een vaste gast van veel talkshows op de staatstelevisie. In mei waarschuwde hij tijdens de uitzending dat het moreel van de Oekraïense strijdkrachten hoog was en dat het land zo nodig zonder veel problemen een miljoen militairen op de been kon brengen. ‘De allergrootste tekortkoming van onze militair-politieke situatie’, vervolgde hij, ‘is dat wij geopolitiek volkomen geïsoleerd zijn. En dat, hoezeer we dat ook zouden willen ontkennen, praktisch de hele wereld tegen ons is’.

Maryna Fedtsjyk uit Oezjhorod maakt Vladimir Poetin-voodoopoppetjes. De opbrengst gaat naar het Oekraïense leger. Beeld Getty Images

Diezelfde Chodarjonok haalde nog begin februari in een lijvig artikel in de krant Nezavisimaja Gazeta uit naar de optimistische ‘prognoses van bloeddorstige politicologen’. ‘Een Oekraïense blitzkrieg zal er niet komen’, concludeerde de officier. ‘Een gewapend conflict met Oekraïne is op dit moment absoluut niet in het nationale belang van Rusland.’ Het artikel bleef nagenoeg onopgemerkt.

Dat gold ook voor een artikel in dezelfde krant van de 80-jarige filosoof Aleksandr Tsipko in juni. ‘Ik heb mijn angst overwonnen en praat over datgene waarover men vandaag niet mag praten. Als ik niet al in mijn negende decennium was, zou ik dat waarschijnlijk niet hebben gedaan.’ Tsipko is geboren in Odesa, waar nog altijd familie van hem woont. In de Sovjettijd was hij adviseur van het Centraal Comité van de Communistische Partij, later een pleitbezorger van Gorbatsjovs perestrojka. In die tijd was er aan de top nog discussie mogelijk, nu niet meer, constateert hij bitter.

Gezond verstand

Tsipko heeft eerder veel geschreven over de relatie tussen Rusland en Oekraïne, ook over het onbegrip dat in Rusland bestaat ten aanzien van het buurland. ‘Ik maak me zorgen over het vermogen van de huidige machthebbers om de situatie en de mogelijkheden van het land adequaat in te schatten’, schrijft Tsipko in de Nezavisimaja Gazeta. ‘Ik ben nog altijd geschokt dat de autoriteiten hadden verwacht dat Oekraïne de Russische troepen met bloemen zou onthalen.’

Volgens Tsipko hebben de mensen die in Rusland het beleid ten aanzien van Oekraïne formuleren ‘niet de minste voorstelling over zijn geschiedenis en problemen’. En de Russische inval heeft, geheel in tegenstelling tot de verwachting in Moskou, het buurland niet verdeeld, maar juist het Oekraïens- en Russisch sprekende deel van de bevolking aaneengesmeed.

Maar de gevolgen van de Russische actie gaan veel verder. Tsipko ziet het huidige conflict met Oekraïne en de hele westerse wereld als een waterscheiding in de Russische geschiedenis, die voor zijn land vergaande en tragische gevolgen heeft. ‘Het is een grote tragedie dat Rusland – dat niet door eigen schuld geen Renaissance of Verlichting heeft gekend en zeventig jaar heeft verspild aan een zinloos communistisch experiment – in plaats van die culturele achterstand te overwinnen zichzelf probeert te overtuigen dat de verwijdering van Europa en de moderne instituten van cultuur en wetenschap het land zal redden.’ 24 februari heeft volgens Tsipko de Russische geschiedenis ‘op haar kop gezet’. Als Rusland niet tijdig het gezond verstand inschakelt, ‘dan betekent dat ons einde en dat is dan onze eigen schuld’.

Diplomatieke rimpeling

Nog een opmerkelijke rimpeling was er in diplomatieke kring, zij het buiten Rusland. De Russische ex-diplomaat Boris Bondarev nam dit voorjaar na twintig jaar diplomatieke dienst uit protest ontslag bij de Russische VN-vertegenwoordiging, waarvoor hij was gestationeerd in Genève. ‘Het begin van de oorlog was een schok voor heel veel medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken’, zei hij afgelopen week tegen de vanuit het buitenland opererende Russische televisiezender Dozjd. ‘Waarschijnlijk voor allemaal, want maar weinigen geloofden dat een dergelijk scenario reëel was.’

Bondarev had gehoopt dat anderen zijn voorbeeld zouden volgen, om zo een signaal af te geven en ‘te laten zien dat er bij Buitenlandse Zaken adequate mensen werken’, maar dat gebeurde niet. Niet openlijk, althans, wel in stilte. ‘Er zijn mensen die uit protest het ministerie hebben verlaten, en behoorlijk veel.’ En ook dat is een veelzeggende constatering.

In de aankomende verkiezingen van 11 september hoopt Jabloko – landelijk allang gemarginaliseerd, maar plaatselijk succesvol – die stille critici van Ruslands optreden in Oekraïne een stem te geven. ‘Het is de enige legale mogelijkheid om dit te doen’, houdt Maksim Kroeglov, fractievoorzitter in de Moskouse gemeenteraad, de kandidaat-raadsleden voor. ‘Demonstraties zijn verboden, Facebook is tot extremistische organisatie verklaard, net als Instagram. Compromisloos je mening uiten is verboden, alle pogingen daartoe zijn strafbaar onder de nieuwe wetgeving. Maar ik verzeker u dat er in Moskou heel veel inwoners zijn die protesteren tegen wat er gebeurt.’

Rest de vraag hoeveel mensen daadwerkelijk van die mogelijkheid gebruik zullen maken. Een recente peiling laat zien dat vooralsnog slechts eenderde van de Moskovieten weet dat ze op 11 september naar de stembus mogen.