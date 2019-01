Welke prijs gaat Mei Li Vos van Rutte vragen?

Denk ook aan Paul Rosenmöller (GroenLinks), Tiny Kox (SP), Peter Schalk (SGP) of desnoods Henk ­Otten (Forum voor Democratie). Het ligt er maar net aan hoeveel zetels zij gaan halen. En aan de vraag of zij in zijn voor zaken met het kabinet.

Want elke naïviteit over de Eerste Kamer is van het Binnenhof verdwenen sinds 2012. Dat was toen Mark Rutte en Diederik Samsom (PvdA) nog geloofden dat de senatoren zo ver verwijderd waren van de politieke waan van de dag dat het niet veel uit zou maken, wel of geen meerderheid. Spoedig werd duidelijk dat het anders lag: de Eerste Kamer is een door en door politiek orgaan dat een kabinet kan maken of breken.

Ook in de aflopende zittingsperiode volgden de fracties als het erop aankwam steeds weer trouw de politieke lijn die door hun partijgenoten in de Tweede Kamer was uitgestippeld, bleek onlangs uit een inventarisatie door de Volkskrant. We zullen het Jesse Klaver, Lodewijk Asscher, Lilian Marijnissen en Thierry Baudet dan ook nog vaak horen zeggen in de aanloop naar naar de provinciale verkiezingen van 20 maart: stem op ons, stop het kabinet.

2019 maart

Volgens de peilingen moet er een wonder gebeuren om de toch al minieme meerderheid van de regeringscoalitie overeind te houden. Dat wil niet zeggen dat op 27 mei – als de nieuwe Eerste Kamer daadwerkelijk van samenstelling verandert – het ­kabinet valt. Het wil wél zeggen dat het kabinet straks over elke begroting en over elk moeizaam uitonderhandeld compromis uit de formatie van 2017 opeens nóg een keer om ­tafel moet. Want voor Mei Li Vos en zeker voor haar meer geharnaste collega’s zal gelden: niets voor niets.

Sfeer in ­coalitie

Wat doet dat met de sfeer in een ­coalitie waarbinnen nu al wordt geklaagd over de stroperigheid van het eigen overlegcircuit? Een coalitie ­bovendien waarvan de spankracht toch al op de proef wordt gesteld als in de loop van het voorjaar het prijskaartje op tafel ligt van het nieuwe klimaatbeleid. De premier is vaak geprezen om de politieke overlevingskunst die hem overeind hield in hachelijke situaties. De grootste uitdaging ligt waarschijnlijk nog voor hem.