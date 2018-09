Welke plek in Amsterdam moet dan wél worden vernoemd naar Cruijff?

In Amsterdam is een discussie losgebarsten over de vraag op welke plek Johan Cruijff dan wel geëerd kan worden, nu het omdopen van het Stadionplein definitief van de baan is.

Een standbeeld van Johan Cruijff bij het Olympisch stadion in Amsterdam. Het Stadionplein (waar het stadion aan ligt) zou omgedoopt worden tot het Johan Cruijffplein.

Terwijl enkele bewoners in de Stadionpleinbuurt zaterdagochtend de vlag uithingen omdat de naam van hun plein behouden blijft, richtten anderen zich op een ander deel van de mededeling die het stadsbestuur die ochtend had gedaan. Amsterdam wil nog altijd een straat, buurt, plein of brug vernoemen naar de in 2016 overleden voetballer. In de discussies worden vooral locaties in Amsterdam Oost genoemd. Maar ook het plein naast de Johan Cruijff Arena of de toekomstige brug over het IJ. En, zoals dat in Amsterdam gaat, bij elke locatie zijn er ook weer tegenstanders.

Eind februari besloot het stadsbestuur dat het Stadionplein zou worden omgedoopt tot Johan Cruijffplein. Maar het vernoemingsfeest van 1 juni werd te elfder ure uitgesteld, nadat duidelijk werd dat zowel het bestuur van stadsdeel Zuid als de wethouders op basis van onjuiste stukken voor de naamswijziging hadden gestemd. Door ambtelijke blunders waren zij niet op de hoogte van het feit dat de Commissie naamgeving openbare ruimte (Cnor) negatief adviseerde over het omdopen van het Stadionplein.

Burgemeester Halsema beschreef de interne gang van zaken als ‘opeenstapeling van slordigheden en onhandige formuleringen’ door ‘overenthousiaste ambtenaren’. Daardoor, en door al het buurtprotest tegen de naam, is het plein ‘als eerbetoon voor Cruijff ongeschikt geworden’, zo schreef zij zaterdag in een brief aan de gemeenteraad.

Betondorp

In de discussie over een nieuwe locatie valt vaak de naam van Betondorp, de wijk waar Cruijff opgroeide en op straat leerde voetballen. Bewoners uit die wijk ijveren sinds vorige maand al voor de vernoeming van de Akkerstraat, waar Cruijff werd geboren. Of van de Middenweg, die Betondorp scheidt van park De Meer waar in de hoogtijdagen van Cruijff het Ajax-stadion stond.

Probleem van die locaties is alleen dat de Cnor ook daarover een negatief advies heeft uitgebracht. Alleen als de steun in de buurt groot genoeg is, voelt het stadsbestuur zich mogelijk zeker genoeg om het Cnor-advies naast zich neer te leggen.

Een optie waar de naamgevingscommissie zich wel positief over heeft uitgesproken, is de huidige Arenaboulevard. Die ligt direct naast het stadion dat sinds dit voorjaar al de naam van Cruijff draagt. In de ogen van het vorige stadsbestuur en van veel Cruijff-fans doet die winderige winkelvlakte echter geen recht aan de statuur van Cruijff.

Intussen werd dit weekend op sociale media ook een andere optie genoemd: de nieuw te bouwen brug over het IJ. Statuur heeft dat nieuwe bouwwerk zeker. Nadeel is alleen dat nog altijd niet 100 procent zeker is of die brug er ook echt komt, en als hij er al komt zal dat pas over enkele jaren zijn. Daarnaast hebben weer andere Amsterdammers die iconische brug op het oog als eerbetoon aan een van Cruijffs grootste fans: wijlen burgemeester Eberhard van der Laan.