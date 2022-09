Welke macht heeft de koning van het Verenigd Koninkrijk nog?

Een beeld van koningin Elizabeth wordt geprojecteerd op het Opera House van Sydney. Beeld Getty Images

1. Heeft koning Charles III daadwerkelijk iets te vertellen in het Verenigd Koninkrijk?

Als koning Charles III het niet eens is met een in het parlement aangenomen wet, dan kan hij die blokkeren. Hij kan op eigen houtje de minister-president ontslaan als die hem niet zint, kan weigeren het parlement te ontbinden als de premier hier om vraagt en heeft de macht landen de oorlog te verklaren.

Althans, dat is in theorie allemaal zo. De praktijk is anders. De laatste keer dat een Britse monarch weigerde een wet te ondertekenen, was bijvoorbeeld in 1708. Tegenwoordig is de macht die hoort bij de ‘royal prerogative’ – het koninklijke voorrecht – uitbesteed aan het Britse kabinet. De beperkingen zijn overigens veelal niet per wet geregeld: het gaat om zwaarwegende conventies.

Toch is het niet ondenkbaar dat de vorst enige macht kan aanwenden. Zo zette The Guardian begin vorig jaar de schijnwerper op het zogeheten ‘royal consent’, de koninklijke goedkeuring. Aankomende wetsvoorstellen die directe invloed hebben op het koninklijk huis, moeten eerst langs de vorst. Die gaat altijd akkoord, is het gebruik, maar uit documenten van de National Archives zou blijken dat het koninklijk huis in de jaren zeventig na enig lobbywerk achter de schermen wel wetsvoorstellen aangepast kreeg. Het ging onder meer om een wet die tot transparantie moest leiden over de financiën van het koningshuis. Het staatshoofd werd ervan uitgezonderd.

2. Hoe zit het met de wekelijkse gesprekken tussen koning en premier?

Van dergelijke onderonsjes worden geen notulen gemaakt en er mag niets over naar buiten komen. De koning zal de premier nergens toe kunnen dwingen en dient politiek neutraal te blijven, maar kan wel invloed uitoefenen met ‘adviezen en waarschuwingen’, zoals het Koninklijk Huis schrijft.

Charles zal niet alleen de premier over de vloer krijgen. Als formele baas van het Britse leger ontvangt hij bijvoorbeeld notulen van vergaderingen die de nationale veiligheid betreffen, een zaak waarover hij geregeld zal spreken met de minister van Defensie. Daarnaast zal hij achter gesloten deuren gesprekken voeren met allerlei andere gewichtige bezoekers, van buitenlandse diplomaten tot religieuze leiders.

3. Hoe zit het met de invloed van Charles als koning buiten het Verenigd Koninkrijk?

Hij is koning van maar liefst veertien andere landen, waaronder Canada, Australië, de Bahama’s en de Salomonseilanden. Ook hier zal hij dus op munten en postzegels verschijnen, en zullen bewindslieden en soldaten trouw aan hem zweren. Deze landen zijn stuk voor stuk lid van het Gemenebest van Naties: de Commonwealth. Dit samenwerkingsverband komt voort uit het Britse Rijk en Charles is er als Britse koning de ceremoniële voorzitter van.

De afgelopen decennia heeft de Commonwealth sterk aan belang ingeboet, en het aantal leden dat de Britse monarch als staatshoofd wil, krimpt. Het is tekenend voor de afgebrokkelde status van het Verenigd Koninkrijk als wereldmacht.

Vorig jaar nog koos de Caribische eilandstaat Barbados ervoor een republiek te worden. Veelzeggend is een toespraak die Charles deze zomer gaf. Hij benadrukte dat elke lidstaat zelf mag weten of hij nog een monarchie wil zijn, en dat het proces om een republiek te worden volgens hem ‘kalm en zonder wrok’ kan verlopen.

4. Heeft de koning nog bijzondere privileges?

Zeker. Zo heeft Charles als enige Brit geen paspoort nodig als hij naar het buitenland wil, volgens het koninklijk huis. Verder is aan de speciale privileges van de vorst duidelijk terug te zien dat het Britse wetboek op vele honderden jaren geschiedenis stoelt. Naast alle belangwekkende zaken over het ontbinden van parlementen en benoemen van premiers, geeft de ‘royal prerogative’ Charles bijvoorbeeld het recht om alle walvissen, dolfijnen en steuren in Britse wateren op te eisen als zijn bezit.

Verder is de koning, naast twee eeuwenoude kledingwinkels in Londen, de enige die formeel aanspraak mag maken op knobbelzwanen. De watervogels waren ooit een kostbare delicatesse. Afgevaardigden van de drie partijen gingen jaarlijks de Thames om de aantallen zwanen te tellen en onder te verdelen, het zogeheten swan upping. Dit gebeurt nog altijd, maar vooral om te controleren hoe het met de beschermde dieren gaat.