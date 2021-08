Welke landen evacueren nog wel? En wie zijn de mensen die op luchthaven Kabul achterblijven?

Wachtrij voor een Amerikaanse toestel op Hamid Karzai International Airport. Beeld AFP

Hoe is de situatie op de luchthaven van Kabul?

Volgens persbureau Reuters is het even druk bij de luchthaven als voorgaande dagen. Rond het vliegveld hebben zich ongeveer vijfduizend mensen verzameld, bericht de BBC. Anderen proberen, vaak vergeefs, langs de checkpoints van de Taliban te komen. Reuters sprak de Afghaan Jamshad voor wie de aanslagen van donderdag juist een reden waren om met zijn vrouw en drie kinderen naar de luchthaven te gaan. ‘Ik ben bang dat er meer aanslagen komen en ik denk dat nu de tijd is om te vertrekken’, zei hij tegen Reuters.

Welke landen evacueren nog?

De Verenigde Staten proberen voor 31 augustus nog zo veel mogelijk mensen het land uit te krijgen. Volgens de Amerikaanse regering zijn er nog 1.500 Amerikaanse burgers in Afghanistan. Volgens de Britse staatssecretaris van defensie Wallace zullen vandaag nog ‘acht of negen vliegtuigen’ vertrekken. Daarna is Groot-Brittannië klaar met de evacuatie en zullen ook de Britse troepen uit Afghanistan vertrekken. Frankrijk verwacht ‘spoedig’ klaar te zijn. De Fransen willen in elk geval tot vrijdagavond doorgaan, maar sluiten niet uit dat zij langer nodig hebben.

Welke landen zijn gestopt?

Net als Nederland hebben veel andere landen hun evacuaties beëindigd. De laatste Spaanse vluchten kwamen vrijdag aan. Australië had de evacuatie al afgerond voor de bomaanslag van donderdag. Ook Duitsland, België en Canada zijn klaar met hun operaties.

Wie kunnen er niet mee?

Volgens de Amerikaanse generaal Frank McKenzie zijn er inmiddels 104 duizend burgers geëvacueerd, meer dan 66 duizend door de Amerikanen en meer dan 37 duizend door andere landen. Maar lang niet alle Afghanen die uit vrees voor de Taliban wilden vluchten hebben een plaats in een vliegtuig kunnen bemachtigen. Zo zijn veel Afghanen die voor internationale non-gouvernementele organisaties (ngo’s) werkten in het land achtergebleven.

Volgens de website Politico is de buitenlandse staf van de Verenigde Naties grotendeels geëvacueerd terwijl lokale medewerkers zijn achtergebleven, met alle risico’s van dien. Voormalige medewerkers van de VN-programma’s Habitat en Environment Programme hebben een brief geschreven aan secretaris-generaal Antonio Guterres, waarin zij hem vragen meer te doen voor het lokale Afghaanse personeel. De Verenigde Naties willen in Afghanistan actief blijven, omdat zij een humanitaire crisis verwachten. Deze beslissing gaat echter ten koste van de veiligheid van Afghaanse medewerkers, aldus de briefschrijvers.

Volgens de Qatarese nieuwszender Al Jazeera blijven veel medewerkers van westerse ngo’s in Afghanistan achter. De Duitse ontwikkelingsorganisatie GIZ laat 2.500 Afghaanse medewerkers achter, zei een medewerker die anoniem wilde blijven tegen Al Jazeera. ‘Duitse soldaten die naar de luchthaven gingen weigerden de lokale staf van GIZ mee te nemen. Alleen degenen met Duitse paspoorten en visa mochten mee’, aldus deze medewerker. Ook het Zweedse Comité voor Afghanistan zou lokale medewerkers hebben achtergelaten, aldus Al Jazeera. In totaal werken zesduizend mensen voor deze organisatiue.