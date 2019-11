Welke impact heeft Michael Bloomberg op de verkiezingscampagne?

Michael Bloomberg (midden) bereidt zich voor om te spreken tijdens de Christian Cultural Center, 17 november, New York. Beeld Getty Images

Met de komst van Michael Bloomberg als zoveelste gegadigde voor het Amerikaanse presidentschap hebben de kiezers in de Democratische voorverkiezingen een nieuwe optie gekregen: een oude rijkaard met ideeën links van het midden maar een politiek en zakelijk verleden rechts daarvan. Zijn belangrijkste argument is dat hij de man is die Trump kan verslaan.

Of hij daar veel Democraten van kan overtuigen is zeer de vraag – witte mannelijke multimiljardairs zijn niet zo populair als ze zelf denken. Maar zelfs met een paar procent (zijn huidige stand in de peilingen) kan hij grote invloed hebben op de race, doordat die procenten niet naar andere middenkandidaten zullen gaan. Vooral Joe Biden en Pete Buttigieg kunnen daar last van krijgen.

Daarmee zou Bloomberg de kansen vergroten van de kandidaten die ideologisch het verst van hem af staan, zoals Elizabeth Warren en Bernie Sanders.

Super Tuesday

Bloomberg, oprichter van het gelijknamige mediaconcern en oud-burgemeester van New York, neemt als late instapper zijn toevlucht tot een strategie die nog nooit is gelukt. Hij negeert de eerste vier staten waar voorverkiezingen worden gehouden, om dan toe te slaan op Super Tuesday, de dinsdag begin maart waarop de Democraten in veertien staten hun keuze maken en zo’n 40 procent van de gedelegeerden (de ‘punten’ die uiteindelijk bepalen wie er wint) wordt verdeeld.

Die dinsdag is komend jaar nog belangrijker dan anders, omdat nu ook Californië erbij zit, de grootste prijs van de primary’s. Ook Texas, de een na belangrijkste staat, maakt die dag zijn keuze.

Bloomberg hoopt zijn afwezigheid in de eerste vier staten te compenseren met een tapijtbombardement aan tv-spotjes, om zo bij veel meer mensen binnen te komen dan de opponenten die overal de deur plat lopen. Zondag bleek hij al voor 35 miljoen dollar advertentieruimte te hebben gereserveerd – zo’n beetje het totale bedrag dat Joe Biden, de huidige koploper bij de Democraten, heeft opgehaald in de eerste zes maanden van zijn campagne.

Aan de leiding

Toch is zeer de vraag of de opzet kans van slagen heeft. Amerikanen houden van winnaars, en dus wordt het verdere koersverloop vaak al in de eerste etappes van de voorverkiezingen bepaald. Rudy Giuliani, de Republikeinse oud-burgemeester van New York, negeerde in 2008 Iowa en New Hampshire en zette alles op Florida, een staat die pas na een paar weken aan de beurt was. Hij ging in de peilingen lange tijd aan de leiding, maar zakte weg na de verkiezingen in de staten waar hij geen campagne had gevoerd, verloor in Florida en gaf er de brui aan.

Ook is de vraag of Bloomberg inhoudelijk wel genoeg te bieden heeft. Hoewel hij zich op zijn website aanprijst met thema’s die progressieven aan het hart gaan, zoals klimaatverandering, vuurwapenbezit, immigratie, corruptie en belastingverhoging voor de rijken (‘zoals ik’), is hij voor progressieve Democraten vooral de miljonair die als burgemeester van New York het betaalde ziekteverlof tegenhield en de ongelijkheid in de stad in beton goot door de vastgoedsector ruim baan te geven.

En het helpt niet dat hij zijn miljoenen nu in de campagne steekt. ‘Verkiezingen zijn niet te koop’, zei Warren dit weekend. ‘Walgelijk’, zei Sanders. ‘Bloomberg is een symptoom van het probleem.’

Niet geliefd

Ook onder zwarte en latino Democraten, die meestal conservatiever zijn, is Bloomberg niet bijster geliefd: hij was de grote man achter het preventief fouilleren in New York, wat tot etnische profilering leidde. Bloomberg bood daarvoor vorige week in een kerk in Brooklyn preventief zijn excuses aan.

Bloomberg, een letterlijke middenstander die eerst Republikein was, toen onpartijdig, en sinds vorig jaar als Democraat door het leven gaat, heeft al vaker met het idee gespeeld president te worden. In de winter van 2016 overwoog hij zich als derde kandidaat aan te melden, om de ruimte te vullen tussen de gedoodverfde kandidaten Hillary Clinton en Donald Trump, maar toen zag hij daarvan af omdat hij bang was dat dat Trump in de kaart zou spelen.

Tijdens de Democratische conventie die zomer hield hij een stevige tirade tegen de stadgenoot die de Republikeinse nominatie in de wacht had gesleept: ‘Ik ben een New Yorker, en ik herken een oplichter wanneer ik er een zie.’ Die gevechtshouding neemt hij nu weer aan. ‘Trump verslaan – en Amerika herbouwen – is de belangrijkste strijd van ons leven. En ik stort me daar helemaal in.’