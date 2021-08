Welk schilderij is een Rembrandt en welke niet? Die vraag bepaalde het leven van ‘s werelds grootste kenner, Ernst van de Wetering (1938-2021)

Ernst van de Wetering geeft aan de NOS tekst en uitleg over schilderij waarvan hij vaststelde dat het van Rembrandt was: Oude man met lange baard. Het oordeel van Van de Wetering, voormalig tekenleraar, was wereldwijd leidend. Beeld Hollandse Hoogte / Marco Okhuizen

Welk schilderij is een Rembrandt? En welke niet? Het werkzame leven van Van de Wetering stond grotendeels in het teken van die vragen. Als Van de Wetering na onderzoek met het Rembrandt Research Project (RRP) concludeerde dat Rembrandt inderdaad de schilder moest zijn geweest, leidde dat tot euforie bij de eigenaar. Het oordeel van Van de Wetering was wereldwijd leidend.

‘Bij belangrijke zaken rondom Rembrandt vroeg ik hem altijd om advies’, zegt Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum. Dibbits deed dat onder meer bij de verwerving van ‘De huwelijksportretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit’. Die kocht de Nederlandse staat samen met de Franse in 2015 voor 160 miljoen euro. Sindsdien hangen ze afwisselend in het Louvre en het Rijksmuseum. Dibbits: ‘Ernst vond het enorm belangrijke werken die door Nederland gekocht moesten. Hij wist nog dat ze in goede staat verkeerden, ook al had hij ze jarenlang niet meer gezien.’

Onno Blom, schrijver van De jonge Rembrandt: ‘Van de Wetering keek zelf als een schilder, had oog voor het werken én het denken van Rembrandt – en dat maakte hem uniek in de wereld.’

Tekenleraar

Van de Wetering werd in 1938 geboren in Hengelo en volgde een opleiding tot beeldend kunstenaar. Hij was enkele jaren parttime tekenleraar. In 1963 begon hij aan een studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Pionierswerk verrichtte Van de Wetering met het Rembrandt Research Project (RRP), waarbij hij vanaf de oprichting in 1968 betrokken was. Waar kunsthistorici voorheen vooral keken naar de stijl om te bepalen of een werk van een meester was (‘Rembrandt zou die neus nooit zo hebben geschilderd’), deed het RRP natuurwetenschappelijk onderzoek. Het analyseerde bijvoorbeeld pigmenten. Als die ingrediënten bevatten die pas in 1670 werden gebruikt, kon er een streep door de naam van Rembrandt, die in 1669 overleed.

Van de Wetering leidde het RRP vanaf 1995 en voltooide het project in 2015 met de publicatie van het zesde deel van A Corpus of Rembrandt Paintings. Zijn boek The Painter at Work, uit 1997, ligt in alle kunsthistorische musea, zegt Onno Blom. ‘Een voorbeeldige studie over hoe je naar schilderijen uit de tijd van Rembrandt moet kijken.’

Hoogleraar

Tussen 1987 en 1999 was Van de Wetering ook hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Nieuwere tijd aan de Universiteit van Amsterdam. Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits was zijn student en noemt hem ‘een geweldige verteller’. In 1993 was Van de Wetering te gast in het VPRO-programma Zomergasten.

Als anderen hun mening slecht onderbouwden, kon Van de Wetering kribbig zijn, zegt Dibbits. ‘Als je zo lang met één kunstenaar bezig bent, kan het lastig zijn om er een dialoog over te voeren, omdat je altijd meer kennis hebt.’

Het belang van zijn wetenschappelijke conclusies was enorm, zegt Dibbits. ‘Daarmee kwam er ook grote financiële druk op zijn werk. Dat vond hij erg vervelend.’ Het kon gaan om miljoenen, zegt Onno Blom. ‘Hij is ooit zelfs weleens bedreigd.’

Zijn overlijden slaat een groot gat in de mondiale kennis over Rembrandt, zegt Blom. ‘Hij was de enige échte autoriteit in de wereld. Veilinghuizen en musea die nu met een schilderij in hun maag zitten, weten niet meer naar wie ze toe moeten gaan om vast te stellen of dat al dan niet van Rembrandt is.’