Wel veel meer hockeyers, maar al een kwart eeuw geen nieuwe wereldtitels

1 juni 1998: Nederland is wereldkampioen hockey. Teun de Nooijer heeft zojuist het winnende doelpunt gemaakt in de WK-finale. Beeld Getty Images

Voormalig tophockeyer Stephan Veen veroverde tweemaal olympisch goud, maar die titels kunnen voor hem toch niet tippen aan het memorabele WK hockey van 1998 in het voetbalstadion van FC Utrecht. ‘Dat WK is het mooiste toernooi dat ik ooit gespeeld heb’, zegt Veen, destijds aanvoerder. ‘Alles klopte. De samenstelling van de selectie, de begeleidingsstaf die goed in elkaar zat en de ongelooflijke sfeer.’

Onder leiding van bondscoach Roelant Oltmans won Nederland de wereldtitel na een golden goal van Teun de Nooijer in de finale tegen Spanje. Die prijs vormde de opmaat tot een ongekende aanwas van leden. Binnen vijf jaar was het ledenbestand gegroeid van 127.000 naar 204.000. Sindsdien is het verder gestegen, naar rond de 250.000 nu. Hockey is de zesde sportbond (na voetbal, tennis, sportvissen, golf en gymnastiek).

De ledenaanwas zorgde voor een merkwaardige paradox. Hoe populair hockey ook was, het succes van 1998 werd bij de mannen niet meer herhaald. De wereldtitel van een kwart eeuw geleden is nog altijd de laatste.

Kaksport

De goede prestaties in 1998 (de vrouwen veroverden zilver) waren koren op de molen van de hockeybond. Bijna twee weken lang was er dagelijks uitgebreide tv-aandacht voor het WK. De gemoedelijke sfeer op de tribunes, waar agenten verbaasd toekeken hoe hockeyfans zelf hun glazen opruimden, sloeg over naar de huiskamers. Ook veel niet-hockeyers zaten voor de buis.

Dat was geen toeval, zegt Johan Wakkie, destijds algemeen directeur. Bij zijn aanstelling eind 1993 had hij al grootse plannen met de hockeysport. ‘Hockey was nog steeds een kaksport. Qua ledenbestand stond de sport al twintig jaar stil met zo’n 125.000 leden. Ik zei tegen het bestuur: Zelfs golf is ons aan het inhalen en tennis is al lang vertrokken. We gaan de tent op zijn kop zetten en maken hockey groot in Nederland.’

Zijn belangrijkste initiatieven waren het bieden van maatwerk aan verenigingen en een nieuw sponsorbeleid. De wensen van de verenigingen werden leidend. Die wilden de jeugd langer vast houden, nieuwe kunstgrasvelden of bedrijfshockey. Wakkie: ‘Van een boetebond werden we een dienstverleningsbond.’

Voor de financiële middelen strikte de hockeybond sponsoren als Rabobank, Volvo en Shell. Wakkie: ‘We sloten sponsordeals voor acht jaar: vier jaar voorafgaand aan het WK van 1998 en vier jaar erna. Lokale Rabobank-filialen werden een belangrijke partij in het financieren van kunstgrasvelden en lokale Volvo-dealers sloten overeenkomsten met verenigingen.’

Dit beleid is cruciaal geweest voor de ledengroei, meent sportsocioloog prof. dr. Maarten Bottenburg. In het verleden heeft hij aangetoond dat bijzondere sportprestaties zelden zorgen voor meer beoefenaren: een zogeheten Epke- of Ard en Keessie-effect bestaat niet. Dat geldt ook voor hockey. ‘De ledentoename bij de hockeybond was niet zozeer een effect van het WK, maar vooral van het gevoerde beleid.’

Van Bottenburg: ‘Het WK kwam precies op het juiste moment en had een versterkend effect om te laten zien: wij zijn geen elitesport meer. In de jaren negentig voelden veel mensen zich minder thuis bij voetbalclubs, het ledenaantal van de KNVB stabiliseerde, en hockey afficheerde zich als een veilige haven voor jongens en meiden. De grote groei zat dan ook bij de junioren.’

Frustrerend

De verdubbeling van het ledenbestand bleek geen garantie voor meer succes. Waar de vrouwen alleen deze eeuw al viermaal wereldkampioen werden, staat het aantal wereldtitels bij de mannen nog altijd op drie (1973, 1990, 1998). De laatste olympische titel dateert van 2000. Het is een frustrerend gegeven dat bij WK’s en Olympische Spelen telkens terugkeert. Met WK-zilver in 2014 en 2018 en tweemaal olympisch zilver (2004 en 2012) grepen de mannen vaak net naast de hoofdprijs.

In prijzen is Nederland zelfs voorbijgestreefd door België dat olympisch en wereldkampioen werd met circa een vijfde van het aantal leden: rond de 50.000. Dat succes is mede mogelijk gemaakt door Nederland. De Belgen kopieerden de Nederlandse structuur voor tophockey en trokken Nederlandse bondscoaches aan. Veel Belgische topspelers kozen voor een lucratief avontuur in de Nederlandse hoofdklasse, de sterkste competitie ter wereld.

Vormen de buitenlanders een deel van het probleem? Belemmeren zij de doorstroming van Nederlands talent? Stephan Veen denkt van niet, al waakt hij voor te veel buitenlanders in een team. Hij zou het liefst een maximum van bijvoorbeeld vier buitenlanders per ploeg zien als die beperking niet botste met Europese regelgeving.

Veen: ‘Zo lang er slechts enkele buitenlandse toppers in een ploeg spelen, zie ik het positief in. Zij geven sjeu aan de hoofdklasse en jonge Nederlandse talenten kunnen van hen leren. Ik ben ervan overtuigd dat de hockeyers die in aanmerking komen voor het Nederlands elftal echt wel hun plek opeisen.’

Genoeg toptalent

De oud-aanvoerder ziet geen contrast tussen de groei van de hockeysport, met een extra grote kweekvijver aan talent tot gevolg, en het uitblijven van mondiale titels bij de mannen. ‘Het zit hem niet in de aantallen. In de groeiende hockeypopulatie tref je ook veel breedtesporters. Het gaat om de echte toptalenten en daar zijn er nog altijd genoeg van in Nederland. Maar selecteren we, naast kwaliteit en fysieke kracht, ook op onafhankelijk denkende spelers die zich volledig committeren?’

Voormalig bondscoach Roelant Oltmans ziet eveneens volop talent. Het probleem zit volgens hem in de mentaliteit. Hij vraagt zich hardop af of spelers tegenwoordig niet te lief zijn voor elkaar. ‘Wij hadden in 1998 met types als Stephan Veen, Jacques Brinkman en Ronald Jansen een paar jongens die ploeggenoten recht in het gezicht zeiden waar het op stond. Hard, maar altijd met de juiste intenties. Nu wordt het als lastig gezien als iemand recht door zee is.’

Oltmans vindt dat vaak te makkelijk wordt gedacht dat Nederland ‘wel even de wereldtitel’ gaat winnen. ‘Je moet het over een langere periode bekijken: in vijftig jaar tijd zijn we drie keer wereldkampioen geworden. En in de geschiedenis van de Olympische Spelen hebben we twee keer gewonnen, toevallig twee keer achter elkaar in 1996 en 2000.’ Volgens Veen was de periode tussen 1990 en 2000 uitzonderlijk: twee wereldtitels en twee olympische titels. ‘Dat moet niet als maatgevend worden gezien.’

Op de vraag waarom de hockeyers in mondiaal opzicht zo lang droog staan, hebben Veen en Oltmans geen pasklaar antwoord. Veen wijst er op dat enkele elementen cruciaal zijn om tot successen te komen. ‘Een betrouwbare verdedigende structuur, creërend vermogen in de ploeg, een goede wisselwerking met de staf, een beetje geluk én spelers die opstaan als het spannend wordt.’

Mentaal sterk

Zelf wist Veen op cruciale momenten het beste in zichzelf naar boven te halen. ‘Jacques Brinkman was ook op zijn best als het erom ging en Ronald Jansen stopte meer dan eens een belangrijke strafbal. Je moet een paar jongens in het team hebben die mentaal sterk zijn en er echt staan als het moet.’

Oltmans sluit zich daarbij aan. ‘Alle jongens zijn superfit en tactisch sterk, maar het gaat om het laatste stukje: hoe zit het tussen de oren? Bij Nederland gaat het op de laatste toernooien vaak mis in de shoot-outs. Daar zou je standaard veel meer aandacht aan moeten besteden. Neem je met knikkende knieën een shoot-out of met honderd procent overtuiging? Die overtuiging heb ik de afgelopen jaren in ieder geval niet gezien.’