Wel ‘spijt’, geen ‘excuses’ (met mogelijk verstrekkende gevolgen) van Belgische koning in Congo

De Belgische koning Filip en zijn vrouw Mathilde bij het Nationale Museum van Congo, tijdens een staatsbezoek aan het land. Beeld BELGA

Twee jaar geleden drukte Filip zijn spijt ook al uit in een brief, maar nu herhaalde hij deze woorden tegenover de Congolese president Félix Tshisekedi en het Congolese volk.

‘Het regime stoelde op een niet te rechtvaardigen verhouding van ongelijkheid’, aldus Filip. ‘Het was gekenmerkt door paternalisme, discriminatie en racisme. En het gaf aanleiding tot wandaden en vernederingen. Ik wil opnieuw mijn diepste spijt uitspreken voor de wonden uit het verleden van het Congolese volk en allen die daardoor vandaag nog lijden.’

Het koninklijk paar is dinsdag voor een vijfdaags staatsbezoek naar Congo gereisd, met premier Alexander de Croo, en de minister van Ontwikkelingssamenwerking en die van Wetenschap in hun kielzog. De reis was al drie keer uitgesteld: twee keer vanwege covid, en één keer door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Rode loper

Het is jaren geleden dat de rode loper in Congo werd uitgelegd voor koninklijk bezoek uit België: de laatste keer was in 2010, en de toenmalige koning Albert II hield indertijd de lippen stijf op elkaar. De relatie tussen Brussel en Kinshasa stond al jaren op springen, en België durfde het niet aan met een officiële toespraak te komen.

Het Belgische koningshuis heeft altijd een hoofdrol gespeeld in de koloniale onderdrukking van Congo. Onder Leopold II (een verre voorganger van Filip) was het land een persoonlijk wingewest, en zijn miljoenen mensen omgekomen bij het schrikbewind dat hij voerde. De meest typerende misdaad van deze tijd was het afhakken van handen. Om aan te tonen dat zij hun munitie niet verspilden, moesten inlandse troepen bij elk slachtoffer dat zij maakten de hand afhakken: het bewijs dat zij hun dure kogel goed hadden gebruikt. In 1908 nam de Belgische regering het bewind in Congo over. Hierdoor verbeterde de situatie wel, maar de koloniale overheersing bleef.

Slachtingen nooit vergeten

Tijdens de onafhankelijkheidsceremonie van 30 juni 1960 hield de toenmalige Belgische koning Boudewijn wel een speech, waarin hij stelde dat de Congolezen zoveel aan België te danken hadden. Hierop stond Patrice Lumumba op, de man die zeer tegen de zin van België tot eerste premier van het land was gekozen. ‘Wie zal ooit de slachtingen vergeten, waarbij zo velen van onze broeders omkwamen’, sprak hij fier tot de koning. ‘Wij, die in ons hart en met ons lijf geleden hebben onder de koloniale onderdrukking zeggen nu luid en duidelijk: dat alles is voor altijd gedaan.’

Tienduizenden Congolezen juichten bij deze woorden, maar koning Boudewijn kon er met moeite van overtuigd kon worden dat hij het staatsdiner nog moest bijwonen voordat hij weer naar België kon reizen. Zes maanden later werd Lumumba afgezet, gemarteld en onder onopgehelderde omstandigheden vermoord – met ‘morele medeplichtigheid van België’, zoals een Belgische parlementaire commissie begin deze eeuw concludeerde.

Reikhalzend uitgekeken naar toespraak

In Congo werd reikhalzend uitgekeken naar de toespraak van Filip, omdat van tevoren al was bevestigd dat de vorst zou reflecteren op het koloniale verleden. Dat heeft hij eerder gedaan in een brief. In 2020, het jaar dat George Floyd in de Verenigde Staten werd doodgeschoten en er ook in België werd gedemonstreerd tegen racisme (waarbij de standbeelden van Leopold II werden beklad), maar ook het jaar dat Congo zestig jaar onafhankelijk was, betuigde koning Filip zijn diepste spijt over de Belgische wandaden.

‘Het boetekleed ontsiert Filip niet’, schreef de krant De Standaard eerder deze week al. De kans dat hij ook nog zijn excuses zou aanbieden was echter klein, ook omdat daarvoor eerst de conclusies van een Belgische parlementaire commissie moeten worden afgewacht die zich op dit moment nog over de koloniale periode buigt.