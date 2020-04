Wel of niet op paasvisite? Dat kan tot wrevel leiden, ook binnen families

De ene persoon blijft het paasweekeinde zoveel mogelijk binnen, de andere zoekt de grenzen op. Zo maakte Trudy Leuverink met haar ene zoon een wandelingetje, terwijl de ander thuisbleef: ‘Ik moet er niet aan denken dat jij iets oploopt door een bezoek van mij.’

‘Wij zijn echte familiemensen’, zegt Trudy Leuverink (65), mede namens haar man Henk (66). En zoals zoveel families is het echtpaar uit het Achterhoekse Gaanderen – met vier kinderen en vijf kleinkinderen – eraan gewend om samen te komen met Pasen. ‘Ontzettend jammer dat dat dit jaar door de coronamaatregelen niet kan’, zegt Trudy.

Toch hebben de Leuverinks hun familie met de Paasdagen wel degelijk gezien. Gedoseerd en op afstand. ‘Ik heb mijn drie zoons en mijn dochter vooraf gevraagd: zien we elkaar met Pasen?’, zegt Trudy. ‘Niet allemaal met elkaar samen, maar één voor één, op gepaste afstand?’

Haar oudste zoon zei nee. ‘Omdat het een eind rijden is voor hem naar de Achterhoek, en omdat zijn 3-jarige dochter niet snapt dat ze nu niet met oma mag knuffelen. En hij zei ook: Ik moet er niet aan denken dat jij iets oploopt door een bezoek van mij.’

Blijf thuis, ook tijdens het Paasweekeinde, had premier Rutte gezegd. Ga niet langs bij ouderen of mensen met een kwetsbare gezondheid. Niet iedereen liet zich ervan weerhouden, bleek uit een enquête van EenVandaag. Van de ondervraagden zei 16 procent op bezoek te zullen gaan bij mensen buiten hun eigen huishouden.

Het dringende advies om zo veel mogelijk thuis te blijven, betekent volgens Trudy Leuverink niet dat je niemand meer kunt zien. ‘Als je tenminste afstand houdt. Maar ik weet het: iedereen ziet dit anders.’

Vrijdag stond Trudy’s jongste zoon (33) met zijn vriendin voor de deur. Met z’n vieren – en hun twee langharige teckels – hebben ze gewandeld in de bosrijke omgeving. ‘Het is hier zo rustig, die anderhalve meter is hier prima te doen’, zegt Trudy. ‘Op een man met een hond na zijn we niemand tegengekomen.’

Daarna hebben ze broccolisoep en pizza gegeten in de tuin. Aan tafel, maar op gepaste afstand van elkaar en met het bord op schoot. ‘Mijn man en ik aan de ene kant, mijn zoon en zijn vriendin aan de andere kant’, zegt Trudy. ‘Het was heel gezellig. Elkaar in het echt ontmoeten is ook als we afstand moeten houden zo veel fijner dan elkaar spreken aan de telefoon. Je kunt elkaar beter peilen, het geeft toch iets extra’s.’

Zaterdag zijn Trudy en Henk even op bezoek gegaan bij haar 82-jarige moeder, die om de hoek woont. De kinderen doen om beurten boodschappen voor haar. Ze spreken elkaar dan meestal een minuut of tien: haar moeder staat in de deuropening en zij op straat. Soms drinken ze samen een kopje koffie in de tuin. ‘Mijn moeder vindt deze periode erg saai’, vertelt Trudy. ‘Als ik weet dat zij de hele dag alleen is geweest, ga ik even langs. Ik vind het belangrijk dat zij zich niet eenzaam voelt.’

Aan het eind van de middag heeft Trudy een kilometer of zeven hardgelopen. Dat doet ze twee à drie keer per week. De voormalige medische ondersteuner in de ggz voelt zich topfit. ‘En zeker niet oud en kwetsbaar.’

Gebeld

Anderen kozen ervoor om elkaar niet te zien. Zoals de grote familie Beumer, die verspreid over Nederland woont. Met pijn in het hart werd het geplande familieweekend met Pasen afgezegd, waarvoor een complete boerderij in Drenthe was afgehuurd. Met veertig man zouden ze daar bij elkaar komen: broers, zussen, kinderen en kleinkinderen.

‘In plaats daarvan heb ik eerste Paasdag met vijf van mijn elf broers en zussen gebeld’, vertelt Mieke Beumer (74) uit Amsterdam. Ze kreeg er een heus Paasgevoel van. ‘We kennen elkaar zo goed dat ik hun gezichten erbij kon zien. We hadden genoeg te bespreken. En de gezelligheid van elkaar ontmoeten halen we wel weer in.’

De ene familie blijft dus zo veel mogelijk binnen, de andere kijkt wat mogelijk is binnen de grenzen. De regels van de ‘intelligente lockdown’ in Nederland worden verschillend opgevat. Dat kan soms tot wrijvingen leiden. ‘Ook binnen families’, zegt politicoloog en publicist Meindert Fennema (73). ‘Ik hoor in mijn omgeving dat veel ouderen zich de wet laten voorschrijven door hun kinderen, die vinden dat hun ouders niemand mogen zien.’

Fennema vertelt over een vriend die door zijn ouders was uitgenodigd voor een bezoek. Maar dat ging niet door omdat zijn broer en zus mordicus tegen waren. ‘Ouderen worden onmondig verklaard, omdat zij beschermd moeten worden. Terwijl ze voor zichzelf zouden moeten uitmaken hoe zij in deze tijd omgaan met sociaal contact, zonder bemoeienis van anderen.’

Toch lijken de meeste families er wel uit te komen met elkaar. Op Eerste Paasdag gingen Trudy en Henk wandelen met hun tweede zoon en zijn vriendin en hun zoontje, in de omgeving van Eefde. ‘Het was gezellig’, zegt Trudy. ‘Het is er mooi en bosrijk, en heel rustig. De paden zijn daar breed.’ Ook is ze nog even bij haar moeder langs geweest. En vandaag, op Tweede Paasdag, komt haar dochter langs.

‘Het voelde wel als Pasen’, zegt Trudy. ‘We hebben er het beste van gemaakt. Laten we hopen dat we binnenkort weer normaal met elkaar kunnen zijn en elkaar kunnen vasthouden. En tot die tijd houden we ons aan de richtlijnen.’