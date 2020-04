Wel of niet op meivakantie? ‘We hebben alles bij ons in de caravan’

Danny von Weersch (47) zit er heerlijk bij. Achter zich een riante Hobby-caravan. Naast zich een kop koffie. En voor zich een akker, met daarachter een uitgestrekt weidelandschap en een bos. Vandaag – zaterdag – gaat hij ‘even lekker helemaal niks doen’.

Met zijn gezin staat hij op panoramacamping Gulperberg in het glooiende Limburgse landschap. Ze zijn een van de weinige families hier. Vanochtend kwam Von Weersch slechts twee andere mensen tegen toen hij de hond uitliet. Voor de rest is het stil op de camping – op een paar fluitende vogels na. ‘Er zijn tien vakantiehuisjes en twaalf caravans bezet’, vult zijn vrouw Renate (49) aan.

Ze prijzen zichzelf gelukkig dat ze deze vaste seizoensplek hebben. Al, geeft Von Weersch toe, ‘hebben we wel een beetje een dubbel gevoel vanwege corona'.

Nu de meivakantie is begonnen kampen duizenden Nederlanders met een dilemma: gaan we nog op vakantie of niet? Uit een eerdere rondgang van de Volkskrant onder vakantieparken bleek dat een groot deel van de Nederlanders gehoor geeft aan de oproep van premier Rutte om thuis te blijven. Een deel van de parken is bovendien gesloten.

‘We hadden al veel annuleringen na Rutte’s oproep begin april. En nadat de premier die afgelopen week herhaalde, besloten nog meer mensen af te zeggen’, zegt een woordvoerder van Landal Greenparcs. De bezettingsgraad is normaliter 100 procent, nu is het een fractie daarvan. Er is bovendien veel minder te beleven op de Landal-parken: de zwembaden, de speeltuinen en de restaurants zijn gesloten om te zorgen dat de mensen die wél komen zich aan de 1,5 meter regel houden.

Terrasje

Hetzelfde geldt voor de camping waar Von Weersch verblijft. ‘Even een terrasje pakken zit er niet in. Maar we hebben alles wat we nodig hebben in de caravan.’ Al voegt hij er lachend aan toe: ‘We hebben genoeg warm water om één minuut warm te douchen’.

Voordat het gezin besloot te vertrekken, hebben de ouders samen met zoons Darren (17) en Dylan (18) aan de keukentafel gezeten. ‘Om te bespreken of we dit wel konden doen. Vooral de jongste van 17 wilde heel graag. Darren wilde er even uit zijn. De kans dat je hier het virus oploopt of verspreidt is heel klein. We komen nauwelijks mensen tegen.’

De 42-jarige Nynke uit Amsterdam herkent het dilemma. Zij en haar gezin hadden al in november een huisje gehuurd op Schiermonnikoog. Komende vrijdag vertrekken ze – al twijfelt ze nog steeds of ze wel moet gaan. ‘De twijfel sloeg eind maart toe nadat de scholen werden gesloten. Maar toen dacht ik nog optimistisch: laten we het even aanzien.’

Nog steeds hebben zij en haar man de knoop niet definitief doorgehakt. Aan de ene kant hebben ze – na weken van thuiswerken en thuisonderwijs met twee jonge kinderen – de behoefte om even met z’n vieren weg te gaan. ‘Maar je wilt ook niet door de eilandbewoners met de nek worden aangekeken.’

Om die reden belde ze deze week alvast met de VVV. ‘De VVV-medewerker zei dat we kunnen komen, mits we ons aan de 1,5 meter regels houden. Volgens haar was daarvoor op het eiland genoeg ruimte. Ik heb ook gevraagd hoe de bevolking erover denkt. Het antwoord was dat niet iedereen positief staat tegenover vakantiegangers, maar de meerderheid wel.’

Flinke klap

Ook de huisjesverhuurder van Nynke prijst zichzelf inmiddels op internet aan als een goede plek om je aan de 1,5 meter-regel te houden. ‘Voor ons betekent de coronacrisis komende week dat een vakantie misschien niet doorgaat’, zegt Nynke. ‘Dat is niet het ergste wat er kan gebeuren. Maar voor hem betekent de crisis een flinke klap. Hij beval ook meteen een vriend aan die een restaurant had geopend een week voor het begin van de crisis. Dat restaurant is nu alweer dicht, maar bezorgt wel aan huis én ook aan de vakantiewoningen.’

Dat herkent Yvonne (50). Zij en haar gezin zitten al een week op Ameland. ‘De verhuurder was dolblij dat er überhaupt iemand kwam.’ Om een stroom aan meivakantievierders te voorkomen, vervroegde het gezin de vakantie. ‘We zijn een week eerder gegaan, je kunt hier ook prima thuisonderwijs geven’, zegt Yvonne die vanwege de gevoeligheid van het onderwerp liever niet met haar echte naam in de krant wil.

Om het contact met anderen zo veel mogelijk te beperken, deed ze voorafgaand voor vier dagen boodschappen. Ook zijn ze met de auto gegaan, zodat het gezin tijdens de bootreis daarin kon blijven zitten. En ook op het eiland zelf proberen ze afstand van anderen te houden. ‘Maar dan kun je nog steeds heerlijk naar het strand. Ik heb nauwelijks mensen gezien. Wel kiekendieven, fazanten en reeën. Fantastisch.’