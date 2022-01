Wel of niet in quarantaine na contact met een besmet persoon? Ook de GGD weet het niet altijd

Een gezin in Nieuw-Beijerland zit in thuisquarantaine sinds deze zoon positief werd getest. Zijn eten wordt op de slaapkamer geserveerd met mondkapje en handschoenen. Beeld Arie Kievit

Het kabinet besloot vorige week tot versoepeling van de quarantaineregels om personeelstekorten te voorkomen. Door de snelle verspreiding van omikron komen steeds meer mensen (indirect) in aanraking met het coronavirus en riskeren ze onder de oude regels een, soms langdurige, quarantaine.

Om het aantal mensen dat verplicht thuiszit te beperken hoeven mensen die minimaal een week geboosterd zijn of minder dan acht weken geleden corona doormaakten, sinds zaterdag niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Voorwaarde is dat ze geen klachten ontwikkelen, anders moeten ze wel thuisblijven.

Uitzonderingen

Dat lijken duidelijke instructies, maar wie de website van de Rijksoverheid erop naslaat ziet dat ook onder de nieuwe versoepelingen allerlei uitzonderingen gelden. Zo komen ouders van een besmet kind, die vanwege de aangepaste regels weer naar buiten dachten te kunnen, bedrogen uit. Volgens de instructies mag een gezin alleen uit quarantaine als het besmette gezinslid thuis in isolatie is te plaatsen, bijvoorbeeld in een aparte slaapkamer. Voor veel ouders van jonge kinderen zal dat als een onmogelijke, en ook onwenselijke, oplossing worden gezien.

Daardoor kan de quarantaineperiode voor een gezin ondanks de versoepelingen nog altijd flink oplopen. Vanaf het moment dat de klachten van hun kind beginnen, moeten ouders en andere gezinsleden minimaal zeven dagen thuisblijven. Die periode kan oplopen omdat het kind minstens 24 uur klachtenvrij moet zijn. Als die zeven dagen er dan eindelijk op zitten, moeten ouders op hun beurt weer tot tien dagen in quarantaine. Ze kunnen die periode wel verkorten door op de vijfde dag negatief testen.

Bij elkaar opgeteld is de quarantaineperiode al minimaal twaalf dagen bij één besmet gezinslid. En test een ander gezinslid positief, dan begint de hele riedel van voren af aan.

Wie de GGD belt na contact met een besmet persoon krijgt in veel gevallen geen eenduidig antwoord en wordt geadviseerd ‘het zekere voor het onzekere te nemen’, zo schrijft de organisatie op hun website.

Ongelukkig

Een woordvoerder van de GGD zegt dat er momenteel samen met het RIVM wordt gekeken wat de regels in de praktijk betekenen en welke adviezen er precies gaan gelden. ‘De regels zijn vrijdag aangekondigd en zaterdag per direct ingegaan. Maar om zo’n aanpassing voor te bereiden hebben we langer nodig’, aldus de woordvoerder. ‘Het is buitengewoon ongelukkig. We waren behoorlijk verrast.’

Door de snelle aanpassing hebben de GGD’s nog geen tijd gehad de nieuwe regels door te voeren in hun systemen. Daardoor zijn werkinstructies, informatiebrieven en websites nog niet geactualiseerd. ‘Er zal op verschillende plekken andere informatie te vinden zijn over welke regels nu gelden’, schrijft de GGD op hun website. ‘Ook adviezen die worden gegeven kunnen verschillen. Dat is voor nu onvermijdelijk.’

De GGD hoopt eind deze week, uiterlijk 21 januari, meer duidelijkheid te hebben over de aangepaste regels. Tegen die tijd komt er ook nog een aanpassing van de regels voor mensen met een cruciaal beroep. Wat die gaan inhouden is vooralsnog onduidelijk.