Wel/niet de kinderprik, in tijden van omikron?

Het Utrechtse echtpaar, veertigers allebei, is volledig ingeënt tegen corona en onlangs geboosterd bovendien. ‘Allesbehalve wappies dus’, benadrukt de vrouw des huizes. ‘Maar over de vaccinatie van onze kinderen twijfelen we.’

Twee dochters heeft het paar, een van 5 en een van 9. En zoals 1,3 miljoen kinderen in Nederland worden die vanaf volgende week uitgenodigd voor een prik met het Pfizervaccin. Wat te doen? ‘De reden om wél te vaccineren is wat ons betreft vooral om een einde te maken aan de onrust voor onze kinderen. Ze zitten nogal eens thuis vanwege weer een quarantaine door besmettingen in de klas’, overweegt de moeder. Maar aan de andere kant: ten koste van welke bijwerkingen zou dat zijn? Wegen de voordelen wel op tegen de nadelen. En wat zijn die voordelen eigenlijk?

Een korte rondleiding, aan de hand van vier kanten van de zaak.

1. Als rem op besmettingen

Nee, zegt kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht), verwacht nu niet dat de kinderen straks nooit meer thuiszitten vanwege een quarantaine in de klas. ‘Dat lijkt me te optimistisch. Omikron is zo ongelooflijk besmettelijk. Alle landen worstelen met besmettingen op school, ook de landen waar de kinderen al zijn gevaccineerd.’

Het Pfizervaccin is in feite ontworpen voor andere, eerdere virusvarianten. De antistoffen die het vaccin opwekt, ‘passen’ niet goed op de uitsteeksels van omikron. Daardoor houdt het vaccin het virus niet helemaal tegen.

Het gevolg: kort na inenting voorkomt de prik zo’n driekwart van de besmettingen – en een kwart dus niet. Bovendien is die bescherming-tegen-infectie na een maand of drie alweer weggezakt. Alleen de bescherming tegen het uit de hand lopen van de ziekte blijft hangen.

Dat zijn de cijfers bij volwassenen; gedetailleerde cijfers van wat de omikronvariant uithaalt bij gevaccineerde jonge kinderen zijn er nog niet. Maar experts verwachten niet dat het beeld bij hen opeens heel anders is. Een kind is immers ook een mens.

Zie het vaccin dus eerder als dempende olie op de golven, dan als waterdichte stop op alle besmettingen. ‘Vaccinatie kan wel degelijk een beetje helpen de verspreiding van het virus af te remmen’, denkt Bruijning. ‘Verwacht alleen niet dat je er alle infecties mee buiten de deur houdt.’

Dat geldt ook als het gaat om de doorgifte van het virus aan anderen. Wie is gevaccineerd en toch het virus oploopt, zal het vervolgens ongeveer half zo goed doorgeven aan derden als iemand die niet is gevaccineerd, bleek al eerder uit ander onderzoek. Voor de omikronvariant geldt dat waarschijnlijk ook, blijkt uit onder meer Deense cijfers. Alweer geen garantie dus, maar het scheelt wel, als het gaat om de bescherming van kwetsbare opa’s, oma’s of andere familieleden.

2. Als bescherming tegen ziekte

Kinderarts Bruijning noemt het ‘misschien wel de belangrijkste reden om wel te vaccineren’. Kinderen die zijn ingeënt, lijken daarna veel minder risico te hebben om in het ziekenhuis te belanden. Niet alleen met ernstige corona overigens, maar toch zeker ook met het akelige en in zeldzame gevallen dodelijke kinderontstekingssyndroom ‘MIS-C’.

Bij kinderen uit corona zich doorgaans als een verkoudheidachtige aandoening, met als meest voorkomende klachten hoofdpijn, vermoeidheid, keelpijn, hoesten, spierpijn, geur- en smaakverlies en zere ogen, volgens een recente inventarisatie in The Lancet Child & Adolescent Health. De spreekwoordelijke snotneus heeft slechts 60 procent. En bij jonge kinderen kan de infectie vermoedelijk ‘pseudokroep’ geven, als hun nauwere luchtwegen opzwellen: blafhoest, en een hoorbare ademhaling.

De kans op écht ernstige corona is bij kinderen gelukkig klein. In ons land belandt zo’n één op de 7.000 tot één op de 17.000 jonge kinderen in het ziekenhuis. Intussen zijn er aanwijzingen dat de omikronvariant uitgerekend bij jonge kinderen ernstiger uitpakt. Zo ziet men in de VS tot wel 17 keer meer tieners en kinderen in het ziekenhuis dan bij eerdere golven, en belandden er in Engeland in de eerste negen dagen van dit jaar meer kinderen in het ziekenhuis dan tijdens de hele eerste golf.

‘Misschien is daarvoor een heel normale verklaring, maar we moeten snel doorgronden wat hier gebeurt’, vindt de Londense hoogleraar Christina Pagel, in een toelichting. Dat vindt Bruijning ook: ‘Dit is een beetje een puzzel. De cijfers zijn niet helemaal in lijn met wat we zien in bijvoorbeeld Denemarken, en dat maakt me een beetje argwanend of hier niet iets heel anders aan de hand is.’ Haar vermoeden: het zou wel eens kunnen dat de ziekenhuiscijfers worden opgestuwd door pseudokroep, een aandoening waarvoor kinderen in sommige landen worden opgenomen.

Meer zorgen hebben kinderartsen dan ook over MIS-C, in de weken ná corona. Volgens de huidige Nederlandse cijfers is het risico daarop zo’n twee tot vijf keer groter: in ongeveer één op de 3.000 tot 4.500 gevallen gaat het mis. Ruim honderd Nederlandse kinderen tussen 5 en 12 jaar belandden al met de heftige ontsteking en hoge koorts in het ziekenhuis, volgens een Leidse registratie. Ongeveer de helft van hen kwam op de intensive care.

Alweer een klein risico dus, maar wel een waartegen vaccinatie kan beschermen. Zo berekenden Amerikaanse wetenschappers vorige week dat het Pfizervaccin bij gevaccineerde tieners 91 procent van de MIS-C-gevallen voorkomt. In Frankrijk bekeken artsen intussen de dossiers van 107 kinderen die afgelopen najaar met de ontstekingsziekte in het ziekenhuis belandden. Geen van de kinderen was gevaccineerd, terwijl eenderde de prik wel had kunnen krijgen.

Prikken dus? Wacht, er speelt nog iets. Omdat het virus al zo lang rondgaat, zal inmiddels misschien al meer dan de helft van alle jonge kinderen corona hebben gehad, schat Bruijning, op basis van diverse onderzoeken. ‘En het is aannemelijk dat als je als kind al eens positief testte, je ook veel minder kans hebt op ernstige ziekte of MIS-C. Eerdere infectie beschermt, dat geldt voor alle infecties.’

3. Als oorzaak van nare bijwerkingen

Vaccinatie biedt dus gedeeltelijke bescherming tegen het virus, en goede bescherming tegen complicaties. Maar hoe zit het met de bijwerkingen?

In de onderzoeksfase kregen in totaal ruim vijftienhonderd kinderen van 5 tot en met 11 jaar – één Ahoy vol – het Pfizervaccin toegediend. Ernstige bijwerkingen kreeg niemand: 70 procent kreeg een pijnlijke arm, 35 procent werd wat hangerig en 25 procent kreeg tijdelijk koorts.

Inmiddels hebben zo’n vijf miljoen Amerikaanse kinderen tussen de 5 en de 12 jaar één dosis, en nog eens twee miljoen kinderen twee doseringen Pfizervaccin gekregen. Griezelige bijwerkingen waren er na de in totaal 8,7 miljoen prikken nauwelijks, rapporteerde de gezondheidsdienst CDC vorige week. Wél registreerden de CDC-experts 12 meldingen van de hartspierontsteking ‘myocarditis’, een spraakmakende en inmiddels bekende bijwerking van het vaccin bij jonge mannen. Alle kinderen herstelden.

‘Zelf vind ik: we moeten helemaal niet praten over het vaccineren van gezonde jonge kinderen zo lang we niet weten hoe het zit met dat risico op myocarditis’, zegt Bruijning. ‘Maar als je deze cijfers ziet en vertaalt naar Nederland, zou het erop neerkomen dat je hooguit één geval kunt verwachten als je álle kinderen in deze leeftijdsgroep in ons land zou vaccineren. Ik vind dat geruststellend.’

Dat de hartontsteking, die doorgaans goed is te behandelen, bij jongere kinderen zoveel minder voorkomt dan bij tieners, verbaast Bruijning niet. ‘De kinderen in deze leeftijdsgroep krijgen een lagere dosering. En de piekleeftijd voor myocarditis zit sowieso bij de wat oudere leeftijdsgroep.’

En de lange termijn? Hoe zit het met bijwerkingen die misschien pas veel later opduiken? Experts achten de kans daarop klein: vaccins geven hun prikkel en dus ook hun bijwerkingen in de regel kort na de inenting prijs, daarna wordt het vaccin afgebroken. Bovendien begon de vaccincampagne al meer dan een jaar geleden. Als er echt iets grondig mis is, hadden we het onderhand vast geweten, redeneren velen.

Toch begrijpt Bruijning de zorgen. ‘We kunnen logischerwijs nu eenmaal niet zeggen: we hebben vijftien jaar ervaring met dit vaccin, we weten honderd procent zeker dat er niks boven tafel gaat komen. Ik kan alleen maar voor mijzelf spreken: voor mij zou dit niet de reden zijn om mijn kinderen niet te vaccineren.’

4. Als moreel dilemma

Van een afstandje gezien is het kindervaccin dus eigenlijk best een hoop heisa om weinig: de kans op vervelende bijwerkingen is miniem, maar de kans op akelige complicaties zónder inenting is dat ook. Dat zet de vraag op scherp: waarom dan al die moeite?

‘Aan ons wetenschappers de belangrijke taak om aan de farmaceutische bedrijven uit te leggen dat voor introductie binnen de leeftijdsgroep van onder de 12 jaar dus geen plek is’, constateerde ziekenhuisbaas Maurice van den Bosch (OLVG Amsterdam) enkele maanden geleden, na afweging van de toen bekende voors en tegens.

Bij jonge kinderen is de afweging nog ‘niet zo duidelijk’, vindt ook kinderarts en OMT-lid Károly Illy. Zelf zou hij neigen naar wél vaccineren. Want, zoals hij treffend verwoordde tegen het AD: ‘Bij jonge kinderen is de kans op heel erg ziek worden door corona heel erg klein en heel erg zeldzaam, maar de kans op een ernstige bijwerking is nóg kleiner en nóg zeldzamer.’

Bruijning heeft intussen een ander punt van aarzeling: het vaccin traint het immuunsysteem in feite tegen de verkeerde virusvariant. Alleen al om die reden is er wat voor te zeggen om kinderen kennis te laten maken met het échte omikronvirus. Dat zou het immuunsysteem iets preciezer kunnen instellen. ‘Bij influenza is dit een van de redenen waarom we terughoudend zijn met het inenten van kinderen’, zegt Bruijning. ‘Maak je een natuurlijke infectie door, dan roep je een bredere afweerrespons op dan wanneer je het immuunsysteem prikkelt met maar een klein stukje van het virus.’

Een beladen boodschap, die tegen het zere been is van ouders die de ziekte liever met vaccinatie voorkomen, beseft Bruijning terdege. Want ouders zelf zijn verdeeld, zo blijkt onder meer uit de lopende vragenlijstonderzoeken van de RIVM Gedragsunit. Bij de laatste ronde, eind november, zei ruwweg de helft van hen zijn kind waarschijnlijk te willen laten vaccineren – en de helft niet. Er valt voor ouders nu eens echt iets te kiezen.