Wel minimum inkomen, uitgesloten van compensatie: de eindjes aan elkaar knopen is voor studenten nu wel heel lastig

Geldgebrek: het is sinds jaar en dag de rode draad door de gemiddelde studententijd. Met een rommelige combinatie van bijbaantjes, leningen en goedkope maaltijden knoopten generaties studenten de eindjes aan elkaar. Maar door stijgende energiekosten, hoge huren, inflatie en oplopende studieschulden verandert de schamele romantiek van weleer voor steeds meer studenten in een grimmige kaalslag.

Volgens Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), heeft deze generatie studerenden te maken met ‘pech, op pech, op pech’. Net als voor andere lage inkomens zijn de grootste kostenposten voor studenten huur en boodschappen. Beide worden almaar duurder.

In 2021 maakte 40 procent van de studenten zich zorgen om zijn financiële situatie, blijkt uit onderzoek van het Trimbos instituut. Sindsdien zijn de leefkosten alleen maar gestegen, met de stijgende energierekening als recentste hap uit de studentenportemonnee.

Meldpunt

Terwijl andere minima recht hebben op compensatie van 800 euro, zijn studerenden expliciet uitgesloten. ‘Studenten gaan er 50 tot 80 euro per maand op achteruit. Als je schamele inkomsten ook nog eens geleend zijn, is dat echt een klap’, aldus Boahene. De redenatie van de overheid is dat ouders van studenten kunnen helpen bij het dragen van de lasten. Onzin, vindt Boahene: ‘Er zijn genoeg ouders die niet eens hun eigen energierekening kunnen betalen.’

Ze denkt dan ook dat honderdduizenden studenten in de problemen zullen komen en dus zette de LSVb een meldpunt op.

Marit Heinen (20), derdejaars student bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht, trok aan de bel bij de LSVb. Zij en haar vier huisgenoten kregen in mei een jaarafrekening van 1.200 euro op de mat. De maandelijkse gaskosten zijn bovendien gestegen van 188 naar 288 euro. ‘Ik ben enorm boos dat wij geen energietoeslag krijgen, terwijl we minder binnen krijgen dan minima. Ondertussen moeten we evenveel ophoesten als andere huishoudens.’

Heinen leent gemiddeld 500 euro per maand, afhankelijk van hoeveel ze kan werken. Als bijbaan begeleidt ze de zelfwerkuren op een middelbare school. Met de gemiddeld 400 euro die ze daarmee verdient, kwam ze tot voor kort rond, maar sinds drie maanden springen haar ouders bij met 100 euro per maand. Een ‘inflatiebonus’.

‘Balans zoek’

Zo’n bijdrage wordt steeds gangbaarder. In 2017 kreeg iets meer dan de helft van de studenten een bijdrage van hun ouders, in 2021 was dat meer dan tweederde. Als ouders bijdragen, gaat het om gemiddeld 211 euro per maand. In 2017 was dat 165 euro.

‘Studenten wiens ouders niet kunnen bijdragen stromen bijvoorbeeld niet door van het mbo naar het hbo, maar gaan direct werken’, vertelt Boahene. ‘Het aantal mensen dat een universitaire master gaat doen daalt bovendien, en steeds meer studenten blijven thuiswonen.’

Heijnen vindt het doodnormaal om te werken naast haar studie. ‘Maar ik kan echt niet nog meer uren draaien.’ Er moet ook een scriptie geschreven worden. Haar studieresultaten blijven op peil, maar ze zegt steeds vaker sociale activiteiten af om te werken. ‘De balans in mijn leven is zoek.’

Haar lening wil ze niet opschroeven. ‘Dan heb ik nu misschien geen geldproblemen, maar over tien jaar wel.’ Die kopzorgen om de toekomst zijn niet zeldzaam: de helft van de studenten maakt zich zorgen om zijn toekomstige financiële situatie, concludeerde het Trimbosinstituut in 2021.

Beknibbelen

Volgens Boahene werken studenten gemiddeld veertien uur per week. ‘Ondertussen verwachten universiteiten en hogescholen dat je fulltime bezig bent met studeren.’ Meer werken om de stijgende leefkosten bij te benen, is makkelijker gezegd dan gedaan, aldus de LSVb-voorzitter.

Dat geldt ook voor Juliette Kleinjan (19). Naast haar studie Cultural Analysis aan Erasmus University College studeert ze ook illustratie aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. ‘Aan het begin van mijn studententijd werkte ik, maar dat was niet te combineren met twee studies.’

En dus is het beknibbelen. Naast haar lening van bijna 1.000 euro per maand krijgt ze 100 euro bijgestort van haar ouders. Na aftrek van vaste lasten houdt ze iets meer dan 200 euro over. Als ze echt blut is, schieten haar ouders wel eens te hulp.

Schrijnend

‘Ik check tegenwoordig bijna elke dag mijn rekening’, vertelt ze. ‘Kan ik een kop koffie drinken op het terras met een vriendin, of moet het thuis? Ik maak er het beste van, maar het is zo beperkend.’ Ze vindt het onrealistisch dat er van studenten verwacht wordt dat ze de stijgende kosten bijbenen. ‘Hoe moeten we rondkomen als alles duurder wordt, terwijl we niet meer geld kunnen lenen?‘

Het is extra schrijnend dat studenten wiens ouders niets of weinig kunnen bijdragen dubbel worden geraakt, aldus Boahene van de LSVb. Ze maken torenhoge schulden én kunnen moeilijker stage lopen of op uitwisseling gaan.

Zo ook bij Kleinjan. ‘Ik droom er al mijn hele leven van om op uitwisseling te gaan naar de kunstschool in New York’, vertelt ze. Om de kosten te dekken zou ze nu moeten sparen. ‘Dat lukt niet, ik kom niet eens rond. Het is verschrikkelijk om zo’n wens opzij te zetten omdat boodschappen te duur zijn geworden.’

Afhankelijker

Sam van Twisk (28) zit in de eindfase van haar studie sociologie aan de Erasmus Universiteit. Ze leent maximaal en houdt 450 euro over na vaste lasten. Wanneer ze niet rondkomt, springt haar moeder bij. ‘Ik had gehoopt een een stuk zelfstandiger te zijn. In plaats daarvan word ik alleen maar afhankelijker. Dat is zo beklemmend.’

Ze zoekt al tijden een andere woning met haar vriend. Momenteel wonen zij in twee kleine studio’s in hetzelfde gebouw. Een dient als slaapkamer, de ander als woonkamer. ‘Ik heb er geen vertrouwen in dat we een normaal huis vinden. Tegenwoordig wordt een nettoloon van drie keer de huur gevraagd en met deze huurprijzen lukt dat niet.’

Van Twisk heeft geen pech, vindt ze. Ze is juist dankbaar dat ze een vangnet heeft. Wat ze zou doen als ze niet zo krap zou zitten? ‘Mijn vriend komt uit Pakistan en ik ben daar nog nooit geweest, dus daar willen we graag een keer heen. Maar ja, dat is voorlopig echt niet aan de orde.’