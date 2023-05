Wel meer explosies in Rotterdam dan vorig jaar, maar niet veel meer dan in Amsterdam

De Rotterdamse Van Speykstraat was dit jaar het toneel van verschillende explosies. Beeld Arie Kievit

In de nacht van maandag op dinsdag is er opnieuw een explosief afgegaan in Rotterdam. Daarmee staat de teller nu op 55 ontploffingen dit jaar in de stad en omliggende gemeenten. Hoewel dat meer is dan in heel 2022 – dat jaar telde de politie Rotterdam 49 explosies – zijn het er niet uitzonderlijk veel.

In Amsterdam ging er de eerste maanden van dit jaar met 46 explosies ongeveer even vaak een explosief af bij een woning, bedrijfspand of horecazaak als in Rotterdam, maar deze incidenten kregen minder landelijke aandacht. In beide steden ontploffen de explosieven op uiteenlopende locaties door de stad.

Ook Amsterdam ziet een toename van het aantal explosies. Vorig jaar telde de politie in februari, maart en april niet meer dan vijf explosies per maand. Dit jaar is het aantal ontploffingen in die maanden meer dan verdubbeld. In het najaar loopt het aantal explosies doorgaans op, omdat er meer vuurwerk in omloop is, volgens de gemeente Amsterdam.

De explosies komen niet alleen voor in de grote steden. Ook in Hillegom, Amersfoort, IJsselstein en Purmerend waren er de afgelopen maanden incidenten met een explosief. Niet iedere regionale eenheid houdt het aantal explosies bij, daarom is er ook geen compleet landelijk overzicht. De gemeente Amsterdam inventariseerde de incidenten na raadsvragen van de VVD. Explosies worden niet altijd hetzelfde geregistreerd, aldus een politiewoordvoerder.

Bij de explosies vielen geen directe gewonden. ‘Een wonder’, zei een politiewoordvoerder eerder in deze krant. Vermoedelijk worden de explosies ingezet om conflicten in de drugswereld te beslechten. De daders zijn meestal jong en enkel uitvoerders, de slachtoffers komen vaak uit het criminele circuit.