Wekenlang op een wachtlijst in de zorg? Zo word je sneller geholpen

Beeld Sophia Twigt

Het was een somber bericht dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) eind augustus naar buiten bracht: ‘We zien geen tekenen van een daling in de wachttijden.’ Het lukt de ziekenhuizen maar niet om de wachtlijsten, die grotendeels tijdens de coronacrisis zijn ontstaan, weg te werken. Zelfs in de traditioneel rustigere zomermaanden bleven de wachtlijsten wat ze waren. En dus wachten zo’n 100 duizend mensen extra – bovenop de gebruikelijke wachtlijsten – op een operatie of behandeling. Toch, niet getreurd, want je hebt zelf wel degelijk mogelijkheden om de wachttijden te verkorten.

Kijk zelf rond

‘Mijn eerste tip zou zijn’, zegt Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie, ‘om zelf het ziekenhuis te bellen. Bel gerust een paar keer en vraag een beetje door. Het wil nog wel eens gebeuren dat er iemand uitvalt, of dat er toch ergens een gaatje is. Ook hier geldt: brutalen hebben de halve wereld.’

Kijk zelf ook vooral rond, bijvoorbeeld op Zorgkaart Nederland, die elke twee weken met de laatste wachttijden wordt geüpdatet. Daar blijkt al snel dat de wachttijden per behandeling enorm kunnen verschillen. In Capelle aan den IJssel kunnen je nierstenen nog dezelfde dag worden verwijderd, in Nieuwegein duurt het zestig dagen. Ooglidcorrectie nodig? Twee dagen wachten in Veldhoven en Enschede, 47 dagen wachten in Breda. Toe aan een nieuwe heup? Vijf dagen in Den Haag, 45 dagen in Hardenberg.

Als je een verwijzing hebt van de huisarts, kun je deze laten omzetten naar de behandellocatie van jouw keuze. Controleer van tevoren wel goed of het ziekenhuis of de kliniek een contract heeft met je zorgverzekeraar, zegt Veldman, dat voorkomt een hoge rekening of gedoe over de kosten. En probeer uiteraard ook te achterhalen wat de kwaliteit van de zorgverlener is.

Bel de zorgverzekeraar

Dat kan allemaal behoorlijk ingewikkeld zijn, en daarom is het ‘krachtigste instrument’ als je op een wachtlijst staat: je zorgverzekeraar bellen. ‘Dat is veel te weinig bekend’, zegt Veldman, ‘maar een zorgverzekeraar heeft zorgplicht als een verzekerde te lang zou moeten wachten. De zorgverzekeraar heeft dan de verplichting een alternatief te bieden.’

Daarom heeft elke verzekeraar een afdeling zorgbemiddeling. De medewerkers daar hebben inzicht in de wachttijden over het hele land, hebben gegevens over de kwaliteit van de instellingen, en hebben de autoriteit om iets te forceren voor hun cliënten.

‘Afgelopen jaar hebben wij 11 duizend verzoeken voor wachtlijstbemiddeling binnengekregen’, zegt Ron Kerklaan, manager zorgbemiddeling bij Zilveren Kruis, met 5,1 miljoen klanten de grootste zorgverzekeraar van Nederland. ‘In 76 procent van de aanvragen, konden onze klanten sneller elders terecht dan bij hun eigen behandelaar. Dat scheelde gemiddeld 51 dagen wachttijd. Het is dus echt de moeite, ook nu het lijkt dat er door de corona-nasleep nergens plek is.’

Volgens Kerklaan kijken de 37 medewerkers van zijn afdeling samen met de verzekerde wat er mogelijk is. ‘Laatst hadden we man uit Limburg, daar was alles vol. Maar zijn zoon woonde in Groningen, dus hij vond het prima om daarnaartoe te gaan.’ Vraag dan wel, tipt Veldman, of eventuele controle-afspraken digitaal kunnen. En bereken wat de reiskosten zijn, zodat je daar niet voor verrassingen komt te staan.

De juiste arts

Verder vragen we, zegt Kerklaan, of mensen snel terecht willen, of ze bereid zijn te reizen, of ze ook in een zelfstandig behandelcentrum (vroeger ook wel privékliniek genoemd) terecht willen. ‘Soms vragen mensen speciaal om een kind- of ouderenvriendelijk ziekenhuis. Die informatie hebben we ook.’

De meeste verzoeken gaan over nieuwe heupen of knieën, over oogaandoeningen of over een plek bij de psycholoog. ‘Bij een ingewikkelde ingreep, bijvoorbeeld in een academisch ziekenhuis, kunnen we niet zoveel doen. En als iemand al bij de juiste arts zit, en de wachttijd is al redelijk, dan zeggen we eerlijk: eerder gaat toch niet. Of juist: je kunt wel twee weken eerder terecht, maar je kunt wellicht beter bij je huidige arts blijven.’

Het uitgangspunt van zorgbemiddeling is uiteindelijk toch, zegt Veldman, ‘dat je bereid moet zijn met een andere zorgaanbieder in zee te gaan. Als je erg verknocht bent aan je eigen arts, moet je het niet doen. Maar anders: kijk verder dan je neus lang is, dat willen wij graag stimuleren.’

Zoals de vrouw die de marathon van New York wilde lopen en vlak daarvoor een blessure kreeg. Al haar trainingsarbeid zag ze in rook opgaan. Kerklaan: ‘Maar wij konden haar doorverwijzen naar het Maxima Ziekenhuis in Veldhoven, daar is een afdeling sportgeneeskunde. Kon ze toch nog haar marathon lopen.’