Weinig vertrouwen in nieuw steunpunt voor toeslagenouders wier kinderen uit huis zijn geplaatst

Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire lopen eind 2021 mee in de Mars met de Moeders. Ouders van wie kinderen uit huis zijn geplaatst, kunnen zich nu melden bij een speciaal steunpunt. Beeld ANP

De eerste door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders met uit huis geplaatste kinderen hebben zich maandagochtend gemeld bij het nieuw geopende steunpunt dat voor hen is ingesteld. Zij krijgen een ‘procesbegeleider’ toegewezen bij wie ze hun verhaal kunnen doen. Die kan de ouders daarna bijvoorbeeld in gesprek brengen met de jeugdbescherming.

Het vorige kabinet zegde eind november extra ondersteuning toe voor deze groep ouders. Dit nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in oktober had gemeld dat tussen 2015 en 2020 zeker 1.115 kinderen van zogeheten toeslagenouders uit huis zijn geplaatst.

Dat ouders die in schulden waren geraakt na een onterechte fraudebeschuldiging van de Belastingdienst, ook nog hun kinderen is afgenomen, leidde tot publieke verontwaardiging. Het CBS, dat voor zijn berekening de gegevens van de toeslagenouders naast de hoeveelheid jeugbeschermingsmaatregelen bij deze groep heeft gelegd, benadrukte dat de gepubliceerde cijfers niets zeggen over een verband tussen die uithuisplaatsingen en de toeslagenaffaire.

Steunpunt heeft geen macht om uithuisplaatsing terug te draaien

Het steunpunt heeft nadrukkelijk niet de macht om het kind weer terug te brengen naar de ouders. ‘De geldende bevoegdheden in de jeugdbeschermingsketen blijven van kracht’, schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat de bal vooral bij de jeugdbeschermingsorganisaties ligt: of zij bereid zijn de adviezen aan de rechter over deze kinderen nogmaals tegen het licht te houden en eventueel te herzien.

Om voor hulp van het steunpunt in aanmerking te komen, moeten ouders zichzelf melden. De jeugdbeschermingsorganisaties hebben geen overzicht van uithuisplaatsingszaken waarbij toeslagenouders zijn betrokken. Vanwege privavywetgeving mogen bij de bestandenkoppeling hun namen niet worden prijsgegeven.

Almere en Rotterdam experimenteerden al met een dergelijk steunpunt. Daar viel op dat weinig gedupeerde ouders zich meldden voor hulp: in totaal veertien ouders, met gezamenlijk 31 uit huis geplaatste kinderen. Concrete resultaten hebben de steunpunten vooralsnog ook nog niet geboekt. Geen van die 31 kinderen is terug naar zijn ouders gegaan.

Ouders en advocaten kritisch over steunpunt

Terugplaatsing van het kind is niet in alle situaties mogelijk, ‘gezien het perspectief van het kind en de juridische mogelijkheden’, aldus Weerwind. Het herstelteam kan wel proberen het contact tussen ouder en kind weer op gang te brengen. Volgens de minister blijkt uit die eerste ervaringen dat de ouders de persoonlijke benadering waarderen.

Volgens een aantal getroffen ouders en hun advocaten is sinds de publicatie van de CBS-cijfers te weinig ondernomen om de kinderen bij hun ouders terug te krijgen. In het nu geopende steunpunt hebben ze weinig vertrouwen. ‘Met zo weinig bevoegdheden is zo’n steunpunt niet meer dan een praatpaal’, zegt advocaat Mieke Krol, gespecialiseerd in Jeugdrecht. ‘Er staat dus weer een hele groep hulpverleners om de ouders heen die niets voor elkaar kunnen krijgen’, zegt Kristie Rongen, spreekbuis van de toeslagenouders. Volgens haar leidt een dergelijk ‘tandeloos’ instrument juist tot meer stress en wantrouwen onder de gedupeerden.

Jeugdzorg Nederland, die de jeugdbeschermingsorganisaties vertegenwoordigt, zegt zich bewust te zijn van ‘de maatschappelijke boosheid en emoties’ als gevolg van de uithuisplaatsingen. Directeur Arina Kruithof zegt in een verklaring echter dat ‘in het debat hierover ten onrechte wordt gesuggereerd dat die kinderen uit huis zijn geplaatst enkel en alleen door schulden’. ‘De Jeugdbescherming komt pas bij een gezin als de ontwikkeling van een kind ernstig wordt bedreigd.’

Omdat de jeugdbeschermingsorganisaties niet weten welke cliënten gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, hopen ze nu dat ouders en kinderen zich bij het steunpunt melden, aldus Kruithof. Dan is de jeugdbescherming volgens haar ‘van harte bereid deze dossiers goed onder de loep te nemen, met ouders in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en alles te doen wat mogelijk is om het leed te te verzachten’.