Weinig eensgezindheid tussen EU-lidstaten over bezuiniging op gas, waterig compromis

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten met de voorzitter van de buitengewone Energieraad, de Tsjechische minister van Handel en Industrie. Beeld Reuters

Jozef Sikela, de Tsjechische minister van Handel en Industrie, sprak gistermiddag bezweringsformules uit die je vaak hoort na afloop van Europese toppen. ‘De Europese Unie is verenigd en solidair’, verklaarde de voorzitter van de buitengewone Energieraad. ‘Het besluit van vandaag laat duidelijk zien dat de lidstaten zich als één man zullen verzetten tegen elke Russische poging verdeeldheid in de EU te zaaien.’

De werkelijkheid is anders. Eensgezindheid tussen de lidstaten was ver te zoeken. Onmiddellijk nadat de Europese Commissie vorige week een voorstel op tafel had gelegd om het Europese aardgasverbruik deze winter omlaag te brengen, kwam er verzet.

De Commissie wilde alle EU-landen ertoe verplichten hun landelijke gasconsumptie tussen 1 augustus en 31 maart met minimaal 15 procent te verlagen ten opzichte van hun gemiddelde verbruik in de afgelopen vijf jaar. Brussel wil zich zo wapenen tegen een mogelijke gasleveringsstop door Rusland. Als vergelding voor de sancties van de EU heeft Rusland de gasleveranties aan Europa teruggeschroefd.

De winter

Vanaf woensdag stroomt er nog maar 20 procent van het gebruikelijke gasvolume naar de EU door de pijplijn Nord Stream 1. De Europese gasvoorraden zijn bovendien slecht gevuld. De Europese Commissie voorziet problemen voor de winter als Poetin de gaskraan nog verder dicht draait. Met name Duitsland en de lidstaten in Centraal-Europa zijn sterk afhankelijk van Russisch gas.

De Commissie stuurde aan op een verplicht én identiek reductiedoel voor alle EU-landen. Lidstaten die weinig Russisch gas verbruiken, kunnen dan tijdens een Russische leveringsstop extra gas leveren aan lidstaten die krap zitten. De Commissie deed dus een beroep op onderlinge solidariteit om als EU sterker te staan tegen Russische ondermijningspogingen.

Dat hoge ideaal is ten prooi gevallen aan de messen op de onderhandelingstafel. Het verplichte karakter van het gasreductiedoel is gesneuveld. De meeste lidstaten willen alleen instemmen met een vrijwillig reductiepercentage.

Een verplichting zou er later misschien alsnog kunnen komen als een meerderheid van de 27 lidstaten, inclusief een aantal grote, dat zou willen. Die kans lijkt klein, want grote lidstaten als Frankrijk, Italië en Spanje zijn niet of nauwelijks afhankelijk van Russisch gas. Zij voelen er weinig voor hun eigen economie te pijnigen om Duitsland uit de brand te helpen. In de zuidelijke wandelgangen ging het voorstel van de Commissie smalend over de tong als de ‘Duitsland-richtlijn’.

Vrijstelling

Het nationale eigenbelang stond in de onderhandelingen voorop. De eilandstaten Malta, Cyprus en Ierland hebben een vrijstelling bedongen, omdat hun gasinfrastructuur niet op het Europese vasteland is aangesloten. Duitsland en andere landen hebben er niets aan als die eilanden gas besparen, omdat die hun overtollige gas toch niet kunnen doorleveren. De Baltische landen worden vrijgesteld als Rusland zijn stroomleveranties staakt, want Estland, Letland en Litouwen moeten dan zelf stroom opwekken met gascentrales.

België hoeft minder dan 15 procent te besparen, omdat het al veel gas aan andere lidstaten levert. Lidstaten die gas nodig hebben voor ‘cruciale industrieën’ kunnen om een verlaging van hun reductiedoel vragen, net als lidstaten waarvan het aardgasverbruik het afgelopen jaar minstens 8 procent is gestegen. Ook EU-landen die hun wintervoorraden al hebben aangevuld (tot minstens 80 procent) hoeven minder gas te besparen.

De Hongaren vonden al deze concessies niet genoeg en stemden tegen de slottekst. Ze vroegen Rusland vorige week op eigen houtje de gasleveringen aan hun land op te voeren.

Het uitgebreide palet aan uitzonderingen en vrijstellingen, in combinatie met het niet-bindende karakter van de afspraken, roept de vraag op of het besparingsdoel van 15 procent realistisch is. Sommige diplomaten in Brussel hadden daar dinsdag een hard hoofd in.