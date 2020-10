Weinig contacten, gebrek aan structuur: corona drukt zwaar op gemoed studenten

Studenten luisteren half oktober naar klassieke muziek in het Concertgebouw in Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dit blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. Concrete cijfers zijn er niet, maar het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de beroepsvereniging voor onder anderen studentenpsychologen, ziet door heel Nederland een toename in het aantal studenten dat bij studentenpsychologen aanklopt.

Studenten kampen al langer met mentale problemen. ‘Naar schatting 20 procent van de studenten had daar ook voor corona last van’, zegt Reinout Wiers, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij doet onderzoek naar mentale problemen onder studenten en promovendi op de UvA. ‘Dat is sinds het begin van de crisis alleen maar erger geworden.’

Introductieweken

Het studiejaar begon nog met enige vrijheden, hoewel de introductieweken slechts in zeer beperkte mate doorgingen. Sinds duidelijk werd dat ook studenten grote verspreiders van het virus zijn, zijn ze grotendeels veroordeeld tot hun studentenkamertjes, waar ze hun colleges online moeten volgen en hun sociale contacten zoveel mogelijk moeten beperken. En daardoor hebben veel studenten last van motivatieproblemen en van depressie- of stressklachten.

Ineke Leenders, studentenspycholoog aan de Wageningen Universiteit (WUR), merkt dit ook: ‘Vooral met de opening van het academische jaar kwam er een enorme toevloed aan aanmeldingen bij ons binnen. Tijdens de eerste lockdown hadden zich al meer studenten gemeld, maar toen dachten veel van hen nog: schouders eronder, we komen erdoorheen. Nu hebben veel studenten een gevoel van moedeloosheid en uitzichtloosheid.’ Ze vervolgt: ‘Het is alle hens aan dek. Er blijven maar aanmeldingen komen.’

Vooral voor internationale studenten is de crisis een zware dobber, stelt Leenders. ‘De eenzaamheid onder die groep is groot: velen zitten alleen op hun kamertje. Normaal gesproken leven ze toe naar de kerstvakantie, maar ze weten niet of ze dit jaar überhaupt naar huis kunnen.’ Dat komt ook naar voren uit het onderzoek van de UvA. Hoogleraar Wiers: ‘Hoewel de mentale problemen van studenten over de hele linie zijn toegenomen, is dit een van de groepen die eruitspringt.’

Troost bieden

Caithlyn Tschi (22), voorzitter van de sectie psychologiestudenten bij het NIP en psychologiestudent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ziet om zich heen dat medestudenten het moeilijk hebben. ‘We horen daar steeds meer geluiden over. Dat corona nog lange tijd veel invloed zal hebben op onze samenleving, dringt steeds meer tot studenten door.’

Ook ziet ze dat het gemis van sociaal en fysiek contact hun parten speelt. ‘Studenten zijn meer alleen en het leggen van nieuwe contacten wordt gemist. Dat heeft geen plezierig effect op de mentale gesteldheid. Samen studeren voor een tentamen, of elkaar troost bieden bij een slecht cijfer, kan niet meer.’

Door de onlinecolleges is er gebrek aan structuur en afwisseling, wat de mentale gesteldheid evenmin ten goede komt. ‘Online studeren demotiveert. Studenten rollen 10 minuten voor hun les hun bed uit en de dagen lijken sterk op elkaar.’ WUR-psycholoog Leenders: ‘Terwijl structuur juist zo belangrijk is. Als dat wegvalt, is dat een enorme risicofactor voor depressieve klachten.’

Daarom proberen Tschi en haar bestuursgenoten een dagelijks ritme vast te houden. ‘We videobellen elke ochtend om negen uur, en om vijf uur sluiten we de dag af. We proberen de moed erin te houden, ook al hebben we al een flink aantal corona-gerelateerde teleurstellingen te verwerken gehad.’ Zo konden meerdere evenementen niet doorgaan en kunnen de bestuursleden elkaar niet treffen op kantoor. ‘Daardoor is het soms moeilijk positief vooruit te blijven kijken. Maar we hebben veel aan elkaar.’