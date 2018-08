Weinig bijval voor ‘versnipperde’ maatregelen tegen lerarentekort

Enkele duizenden leraren, ouders en andere sympathisanten protesteerden vorig jaar op het Malieveld tegen de hoge werkdruk in het basisonderwijs, te lage salarissen en het oplopende lerarentekort. Foto ANP

Slob en Van Engelshoven schreven vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat zij samen met schoolbesturen willen proberen zij-instromers, deeltijdstudenten die nog op de pabo zitten en werkloze leraren voor de klas te krijgen. Scholen moeten in hun regio samenwerken in plaats van met elkaar te concurreren. Ook moet het ziekteverzuim omlaag en zouden leraren in deeltijd meer uren moeten gaan maken.

De PO-Raad vindt dat het kabinet ‘zelf te weinig verantwoordelijkheid neemt en voor oplossingen te makkelijk wijst naar regio’s en schoolbesturen’. De AOb eist dat de bewindslieden al op Prinsjesdag met meer geld over de brug komen. Minister Slob sloot dat zaterdag in een interview met de Volkskrant uit. Door afspraken in het Regeerakkoord gaan de salarissen in het primair onderwijs dit najaar met ruim 8 procent omhoog en komt het eerste deel van in totaal 430 miljoen voor werkdruk-verlaging vrij. ‘Ik ben al spekkoper geweest’, aldus Slob.

Loonkloof

Actievoerder Jan van de Ven herhaalde dat de inzet van PO in Actie blijft dat de salarissen in het primair en voortgezet onderwijs gelijk worden getrokken. Daarvoor is naar schatting nog eens 600 miljoen nodig. ‘Ooit zal dat ook gebeuren’, zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen, ‘maar het dichten van de loonkloof is een oplossing voor de langere termijn.’

Van Meenen vindt dat de bonden en besturen boter op hun hoofd hebben. Hij wijst erop dat ze zelf jarenlang hebben meegewerkt aan gunstige regelingen voor oudere leraren die wilden stoppen. ‘Het lerarentekort hebben we tien jaar zien aankomen en het is tien jaar verwaarloosd. Dan kan dit kabinet dat niet in een jaar oplossen.’

Volgens voorspellingen komen basisscholen de komende vier jaar 4.100 leraren tekort. Bij een griepgolf zullen veel scholen er dit najaar al niet in slagen vervangers te vinden.